Dani Brandi diz que pagou faculdade e sustentou a filha sendo faxineira: 'Muito tempo'

Apresentadora no SBT, Dani Brandi diz que pagou faculdade e sustentou a filha fazendo faxinas; jornalista relembrou história de patroa megera

A apresentadora Dani Brandi, de 41 anos, revelou durante sua aparição no Fofocalizando, do SBT, que foi faxineira. A jornalista surpreendeu os colegas ao contar que fez muitas diárias para pagar a faculdade e sustentar a filha.

A comunicadora então deixou o jornalista Leo Dias chocado com a informação de seu passado. "Eu sou filha de fazendeiro e fui faxineira durante muito tempo na minha vida, sustentei minha filha por longos anos com a faxina e tenho muito orgulho disso. Paguei faculdade com dinheiro de faxina", relembrou ela.

Dani Brandi ainda disse como não era fácil e falou sobre uma patroa que controlava as comidas com marcações. "E eu vou contar, trabalhei numa casa em que a mulher fazia marcações na comida para ver se eu comia o que estava na geladeira. Marcação no suco, na margarina, e eu só comia o que sobrava. Muitas vezes não sobrava nada", declarou.

Em entrevista para a CARAS, a apresentadora relembrou outras profissões antes do SBT. Dani Brandi já trabalhou como faxineira, balconista de padaria, vendedora em loja de material de construção e, após concluir sua primeira formação, atuou como publicitária . Sempre com o apoio da mãe, dona Maria, a apresentadora afirma que conseguiu se dedicar aos estudos, à criação da filha, Agatha, que nasceu quando ela tinha apenas 17 anos, e encontrar oportunidades melhores.

Dani Brandi encontra força em trajetória de superação

Diariamente na TV, a jornalista contou que batalhou para estudar e encontrar oportunidades. "Não sou dessa linha de: 'todo mundo tem as mesmas 24 horas'. Cada um tem seu desafio diário e sua problemática de vida. Eu nasci em um berço sem berço. Venho de uma família muito simples, de mãe faxineira", afirmou à CARAS Brasil.