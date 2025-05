Dançarino de Lady Gaga se emociona em desabafo nas redes sociais

Após o show de Lady Gaga em Copacabana, que reuniu 2,1 milhões de pessoas, o dançarino Ian Mckenzie desabafou nas redes sociais

A cantora norte-americana Lady Gaga realizou um show gratuito na Praia de Copacabana, no último sábado (3), que atraiu cerca de 2,1 milhões de pessoas. E o dançarino Ian Mckenzie, o mais antigo do grupo, junto da cantora desde 2008, usou as redes sociais para compartilhar um desabafo

"Não tenho o hábito de mostrar a minha vulnerabilidade! Mas aprendi muito e uma das coisas é que você nunca sabe é quem precisa ouvir isso", escreveu o artista na legenda da publicação. No vídeo, ele se emocionou e fez questão de agradecer os brasileiros.

"Brasil, vocês me deram tudo! Eu tentei dar tudo de mim e tive um pequeno imprevisto, mas tudo bem. Sei que não vou conseguir responder todas as mensagens, então, só queria dizer: obrigado a vocês, as pessoas que fazem parte da minha vida e que me apoiam de longe...", falou.

E completou: "Sei que todo mundo tem os seus desafios, mas ninguém conhece a minha história toda. Sou abençoado por receber toda essa energia positiva daqui, esse amor. Se há ódio, eu não sei. Nunca vivi a minha vida dessa forma, vocês me conhecem. Só espero existir e continuar fazendo o que estou fazendo".

Por fim, incentivou os fãs a acreditarem em seus sonhos. "A minha alegria, felicidade, luz, é o que é de verdadeiro em mim. Olho para aquele garotinho do Alabama, naquela estrada de inverno, e percebo que eu não fazia ideia de tudo isso. Vou encerrar dizendo: se você tem um sonho, dê o seu melhor, acredite. Trabalhe duro, o máximo que puder. Não estou dizendo que todos os sonhos vão se realizar. Sei que isso não é verdade. Mas tente porque a gente nunca sabe...", declarou.

"Obrigada por estarem comigo nos meus piores e melhores momentos. Esta mensagem é para todos que me apoiam ou não. Amo vocês", concluiu.

Recado de Lady Gaga

Antes de deixar o Brasil, Lady Gaga escreveu uma mensagem para os fãs no Livro de Ouro do hotel Copacabana Palace, divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira, 5.

"Copacabana, obrigada pelo momento que nós nunca vamos esquecer. Agradecemos a bondade de vocês e vamos sentir falta de vocês e das pessoas do Brasil. Com amor, Lady Gaga", escreveu ela. O noivo da artista, o diretor executivo Michael Polansky, também assinou o recado. Veja a foto!

