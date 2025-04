Dan Stulbach colhe os frutos em nova fase: 'Maduro na profissão e como pessoa também'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dan Stulbach fala das transformações ao longo da carreira e abre o jogo sobre retorno às novelas

"Mais maduro para muita coisa" é assim que Dan Stulbach (55) vê o atual momento de sua vida, onde o ano de 2025 começou agitado para o ator. Ele integrou o elenco do longa brasileiro Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar, e também pode ser visto no filme Fé Para o Impossível. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista fala sobre as transformações na carreira e nova fase.

Após se dedicar primeiramente a peças de teatro e ao cinema, Stulbach ficou conhecido em 2003 por interpretar Marcos Soares, um personagem bastante polêmico na telenovela Mulheres Apaixonadas, desde então tem emplacado diversos papéis na teledramaturgia e fala sobre o amadurecimento em frente às câmeras.

"É muito bom, por mais que eu não vejo meus trabalhos mais antigos, é muito gostoso de saber que você tem uma trajetória retratada pelas câmeras, retratada pela TV e poder ver a melhora, o teu avanço ao longo deste tempo e compartilhar isso com as pessoas", declara.

Bem-resolvido, Dan Stulbach confessa sobre o atual momento de sua vida:"Muito prazerosa, porque eu acho que estou mais maduro para muita coisa na minha vida pessoal e também como ator, no sentido de escolher melhor os trabalhos, já tenho uma relação mais consolidada com a profissão e as pessoas. Acho que eu me sinto mais maduro na profissão e como pessoa também".

MOVIDO POR BOAS HISTÓRIAS

O último personagem de Dan na Globo foi em Pantanal(2022), o ator explica: "Eu tinha contrato com a Rede Globo até meio do semestre passado". Apesar do término do contrato fixo, Stulbach revela que toparia retornar às novelas.

"Eu adoro às novelas, adoro poder trabalhar em novela, em personagens interessantes. Acho que ainda é o lugar onde o Brasil se discute, o Brasil se encontra e fala sobre isso. Claro que eu tenho muita muita vontade sempre de fazer uma boa novela, um bom personagem", finaliza o ator Dan Stulbach.

Leia mais em:Dan Stulbach vibra ao falar do Oscar e detalha sobre novo longa: 'Sai do filme diferente'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: