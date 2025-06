Daiane dos Santos abre o coração e faz forte desabafo: 'Isso é complicado'

A ex-ginasta Daiane dos Santos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para compartilhar um desabafo sobre os ataques que vem sofrendo

A ex-ginasta Daiane dos Santos usou as redes sociais nesta quarta-feira, 18, para compartilhar um desabafo. Em um vídeo compartilhado em seu perfil, ela comentou sobre os comentários que vem recebendo desde que participou da comemoração dos 60 anos da Globo, em abril, com outras ginastas brasileiras .

"O evento foi incrível. Eu amei estar com as meninas, amei a oportunidade de me apresentar com elas, mas eu queria falar de uma situação que aconteceu a partir do evento, e que já aconteceram algumas outras vezes: que são os comentários feios, maldosos e comparativos de algumas pessoas", iniciou ela no vídeo.

E ela confessou que os comentários a atingiram nos últimos dias, já que ela estava emocionalmente fragilizada. "São comentários destrutivos, quando a gente pensa na forma como isso vai chegar numa pessoa. Sendo uma pessoa pública, isso é mais complicado. Mas como todo mundo, em muitos momentos, não estou legal. A gente está mais sensível aos comentários, e isso é complicado", desabou.

E completou: "São comentários que não é de quem quer saúde, que não é de uma pessoa que não quer o meu bem ou a minha saúde. São pessoas que só querem magoar, ferir, pelo simples prazer de ver aquelas pessoas infelizes, chateadas".

Veja o desabafo completo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daiane dos Santos Oficial (@daiane_gs_)

Carreira de Daiane dos Santos

Nascida em Porto Alegre em 1983, Daiane iniciou sua trajetória na ginástica ainda na infância. Sua primeira grande conquista internacional veio em 1999, no Pan-Americano de Winnipeg, quando faturou a prata no salto e o bronze por equipes.

O grande momento de sua carreira aconteceu em 2003, no Campeonato Mundial de Anaheim, nos Estados Unidos que lhe rendeu o ouro na final do solo. Ao som de Brasileirinho, sua apresentação icônica nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, a atleta emocionou o público, mesmo sem a conquista da medalha.

Após a aposentadoria das competições, Daiane passou a se dedicar a projetos sociais e às transmissões esportivas, tornando-se comentarista de ginástica e empresária.

Leia também: Daiane dos Santos comenta reverência de ginastas para Rebeca em pódio olímpico