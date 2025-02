Dado Dolabella esclarece rumores após ser visto em piscina com amiga de Wanessa Camargo

Flagrado em piscina com a amiga de Wanessa Camargo poucos dias após o término, Dado Dolabella esclareceu relação com Renata Brás: "Mais ninguém"

Após Wanessa Camargo confirmar o término com Dado Dolabella, o ator foi visto em clima de proximidade com a atriz Renata Brás, amiga de longa data de Wanessa. O encontro aconteceu dentro de uma piscina no Guarujá, litoral de São Paulo, e logo ganhou repercussão nas redes sociais, levantando especulações sobre um possível romance. Em contato com o Portal LeoDias, Dado esclareceu sua relação com Renata.

"Estava com um casal de amigos", afirmou Dolabella, acrescentando que a artista estava acompanhada do marido, Fabrício, e a viagem não passou de um encontro entre amigos. "Não tinha mais ninguém", ressaltou Dado.

Confira o vídeo:

Renata também se pronunciou

Renata Brás se pronunciou após circular na internet imagens dela ao lado de Dado Dolabella em uma piscina de um hotel no Guarujá, São Paulo, apenas dois dias após Wanessa Camargo confirmar o fim do relacionamento deles.

Em entrevista ao portal LeoDias, a atriz e apresentadora, que é amiga do ator e da cantora, afirmou que a relação deles é apenas de amizade e no momento do flagra ela estava tendo uma "conversa profunda" com ele. Além disso, Renata contou que o convidou para a viagem para dar uma "força de amiga".

"Vivemos um relacionamento de amizade, eu sou amiga da Wanessa, sou amiga do casal. Nessa coisa que aconteceu com ele, (estava dando) uma força de amiga. As pessoas estão especulando e não sabem o que tá acontecendo. Já me ligaram outras pessoas também, a gente teve na praia nesses dias, no Guarujá, convidei ele inclusive para ir (…) Ele foi para praia como amigo, conversamos várias coisas inclusive, profundas até, mas uma força de amiga", ressaltou. Veja a declaração completa!

