Crush da vez? Pedro Novaes fala sobre fama, assédio do público e nova geração de galãs: 'Ressignificar'

Filho de Letícia Spiller e Marcello Novaes, Pedro fala com leveza sobre o assédio e a responsabilidade da fama em entrevista à Revista CARAS

A novela Garota do Momento (Globo) chegou ao fim, mas o nome de Pedro Novaes (28) continua entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Dono de um carisma natural e de uma trajetória que carrega talento no sangue, o ator conquistou uma legião de fãs que não economiza elogios. Ele, inclusive, é considerado o novo "crush nacional".

O título, que já recaiu sobre diversos galãs da teledramaturgia brasileira, como seu pai Marcello Novaes (62) agora o acompanha de maneira cada vez mais evidente. Ciente da repercussão, Pedro Novaes tem mostrado maturidade para lidar com o carinho que recebe diariamente. Em entrevista à Revista CARAS, ele revela como enxerga esse afeto e como escolheu seguir o mesmo exemplo de generosidade que viu em casa.

"Eu tive o privilégio de ver os meus pais lidando com isso há muito tempo e sempre admirei a forma como eles lidam com a fama, sempre com muito respeito, gratidão e entendimento, dando atenção para o fã. Porque, às vezes, isso pode mudar o dia de uma pessoa de uma forma positiva. Sempre vi meus pais lidando de uma forma leve e me espelhei um pouco nesse lugar", conta o filho da atriz Letícia Spiller (51).

"Vejo esse carinho de uma forma positiva e tento sempre parar o que estou fazendo, dar uma atenção, olhar para a pessoa, conversar minimamente, ter uma troca. Isso é muito simples, é muito fácil de fazer. Tem pessoas que não fazem, mas para mim é uma coisa natural, não é um problema. Eu entendo que isso é um reflexo do meu trabalho", acrescenta.

Quando o assunto é o rótulo de galã, Pedro não se intimida. Pelo contrário, ele encara o termo com leveza e vê nele uma consequência direta do esforço artístico que coloca em cada projeto. Mais do que se preocupar com a estética, ele revela o desejo de ressignificar o conceito de beleza masculina dentro da atuação.

"Não encaro como um peso, não, encaro de uma maneira muito leve. Talvez o termo galã seja uma consequência do trabalho. Então, se essa consequência vem do meu esforço, é uma coisa positiva, fico feliz. Eu gosto, não vou mentir. E é legal poder ressignificar esse termo galã também, tirando desse lugar do vazio, o que só faz o bonito. Acho que muitos outros atores já provaram isso. E eu também tento tirar o fato de ser uma imagem bonita ou interpretar o corpo dessa forma, mas sim com conteúdo, com bagagem", finaliza.

