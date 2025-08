Cover brasileira da cantora Beyoncé lamenta morte da filha aos 10 anos

Juliana Santos, conhecida como cover brasileira da cantora Beyoncé, fez um desabafo ao falar sobre a morte da filha: 'Dor horrível'

Juliana Santos, conhecida como cover brasileira da cantora Beyoncé, informou ao público o falecimento de sua filha, Anna Júlia. A menina, de apenas 10 anos de idade, morreu na madrugada de segunda-feira, 4, após lutar contra a leucemia.

A filha de Juliana recebeu o diagnóstico de câncer no início de junho, mas a doença progrediu rapidamente. Na época, a cabeleireira, que informou não possuir condições financeiras, chegou a criar uma vaquinha online para custear o tratamento da menina.

Por meio das redes sociais, Juliana fez um desabafo comovente ao falar sobre a partida precoce da filha. "Ame intensamente seus filhos. Peça perdão, cumpra tudo que prometeu a ele, leve-o para viajar, realize os sonhos deles. Deixe um pouco o trabalho de lado porque eles são iguais passarinhos. Que dor horrível, que sentimento horroroso, uma faca no meu peito. Perdi minha melhor amiga ", lamentou ela, bastante emocionada.

Ainda na noite de segunda-feira, 4, a cover brasileira de Beyoncé informou que passará um tempo afastada da internet. "Já chorei muito e ainda estou no meu luto, mas só quero que meu luto seja de boas lembranças. Foram 10 anos sendo mãe de uma menina que me ensinou muita coisa. Anna Júlia nunca será esquecida! ", declarou.

E completou: " Vou respeitar meu luto. Ainda irei chorar, ainda sentirei falta do meu amor andando pela casa, mas serão só boas lembranças. Obrigada a todos meus seguidores que não soltaram minha mão até o fim".

Juliana Santos lamenta morte da filha - Reprodução/Instagram

Filho de ex-goleiro do Santos morre aos 15 anos

Na última semana, o ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio Bertagnoli, usou as redes sociais para anunciar uma triste notícia ao público: a morte de seu filho, Enzo, de apenas 15 anos. O adolescente lutava contra um tumor cerebral.

O Santos, time onde Julio atuou por dois anos, prestou uma homenagem ao filho do ex-atleta e lamentou a partida precoce do jovem: "O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Enzo Bertagnoli, filho do nosso inesquecível goleiro Julio Sérgio, que honrou o Manto Sagrado entre os anos de 2002 e 2004", iniciou o clube paulistano.

"O querido Enzo nos deixou neste domingo, em decorrência de um câncer que vinha enfrentando. Muita força aos familiares e amigos do Enzo. Sintam-se abraçados neste momento tão difícil. A nação santista está com vocês!", completaram.

