Corpo de Juliana Marins chega ao Brasil seis dias após resgate na Indonésia

O corpo de Juliana Marins, jovem que morreu durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, será levado de São Paulo para o Rio de Janeiro

O corpo de Juliana Marins, a jovem de 26 anos que morreu durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia, chegou ao Brasil nesta terça-feira, 1º. O avião pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por volta das 17h, e a Polícia Federal supervisionou a retirada do corpo da aeronave.

Segundo o portal G1, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que agora será realizado o translado da urna funerária entre o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e a Base Aérea do Galeão (BAGL), no Rio de Janeiro (RJ). O pouso no Rio está previsto para as 18h30.

No último dia 27, a causa da morte de Juliana foi revelada pelo médico legista Ida Bagus Alit durante uma coletiva de imprensa. Ele informou que a jovem morreu após sofrer um trauma contundente, que resultou em danos a órgãos internos e hemorragia.

Mas a família recorreu à Justiça para solicitar uma nova autópsia no corpo de Marins. "Com o auxílio do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGIM) da Prefeitura de Niterói, acionamos a Defensoria Pública da União (DPU-RJ), que imediatamente fez o pedido na Justiça Federal solicitando uma nova autópsia!", revelou Mariana Marins, irmã de Juliana.

Pai de Juliana Marins relata conversa com guia que a 'abandonou' em trilha

A família de Juliana Marins, brasileira que faleceu após cair em um abismo enquanto realizava uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia, segue em busca de justiça. O pai da jovem, Manoel Marins, revelou que conversou com o guia que acompanhava a filha momentos antes de sua queda.

Em entrevista ao 'Fantástico', exibida no domingo, 29, Manoel contou que o homem se distanciou para fumar enquanto Juliana descansava da caminhada. No entanto, quando retornou ao local onde deixou a moça, já não a encontrou mais. O corpo foi achado sem vida por voluntários na última terça-feira, 24.

"Juliana falou para o guia que estava cansada e o guia falou: 'senta aqui, fica sentada'. E o guia nos disse que ele se afastou por 5 a 10 minutos para fumar. Para fumar! Quando voltou, não avistou mais Juliana. Isso foi por volta de 4h. Ele só a avistou novamente às 6h08, quando gravou o vídeo e o enviou ao chefe dele", relatou o pai da jovem. Saiba mais!

