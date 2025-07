Contas do único herdeiro de Marília Mendonça estão bloqueadas. Entenda o motivo

Saiba o motivo para que as contas de Léo, único filho e herdeiro de Marília Mendonça, estejam bloqueadas

Filho e único herdeiro da cantora Marília Mendonça, o pequeno Léo, de 5 anos, está no meio de uma disputa judicial entre a avó, Dona Ruth, e o pai, Murilo Huff. Tanto que a justiça decidiu pelo bloqueio das contas do garoto enquanto processo está em andamento.

As contas bloqueadas vieram à público durante a reportagem do Fantástico, da Globo, sobre a disputa pela guarda de Léo, exibida na noite de domingo, 13. A reportagem informou que o processo sobre a guarda de Léo envolveu questionamentos sobre a administração do patrimônio que ele herdou da mãe. Por isso, as contas foram bloqueadas para proteger a herança dele enquanto o caso está sendo analisado.

Vale lembrar que o pequeno Léo é o único herdeiro de Marília Mendonça, que morreu no auge do sucesso na música sertaneja. Ela faleceu aos 26 anos em um acidente de avião a caminho de um show. Segundo o Fantástico, Léo herdou 100% dos bens da mãe e os recebíveis dos royalties das músicas da cantora eram administrados pelo pai e a avó.

O advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, informou que o patrimônio de Léo triplicou nos últimos anos e que aconteceu uma prestação de contas para informar que o dinheiro está sendo bem administrado.

Atualmente, a guarda de Léo está com Murilo Huff após ele entrar com um pedido na justiça para cuidar do filho de forma unilateral. Porém, Dona Ruth vai recorrer da decisão.

Dona Ruth responde ao ser questionada sobre acordo amigável

Mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, da Globo, para falar sobre a disputa pela guarda do neto, Léo - filho da cantora com Murilo Huff. Desde a morte da mãe, a guarda do menino era compartilhada entre o pai e a avó materna. Porém, isso mudou quando o cantor entrou com um pedido na justiça para modificar a guarda e conseguiu o direito de ter a guarda unilateral do filho enquanto o processo está em andamento.

Na entrevista, Dona Ruth foi questionada se vai resolver a situação da guarda do neto com um acordo e amigavelmente, mas ela negou. "Eu sei que nós vamos resolver essa situação, eu e o Murilo, vai ficar tudo bem. Não, nós vamos resolver do jeito que ele pediu, foi ele que pediu para resolver assim. Vamos resolver e vai ficar tudo bem”, afirmou.

Ela ainda comentou sobre estar de luto novamente por estar sem o neto em sua casa. "Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. Você precisa respirar com aquela metade que ficou. Quando eu me vi sem o meu neto, eu revivi isso. Eu voltei a viver esse luto”, declarou.

