Connie Francis, voz de 'Pretty Little Baby', morre aos 87 anos

A cantora Connie Francis morreu aos 87 anos nesta quarta-feira, 16. A notícia foi confirmada por um amigo em uma publicação nas redes sociais

A cantora norte-americana Connie Francis morreu aos 87 anos nesta quarta-feira, 16. A notícia foi confirmada por um amigo, Ron Roberts, em uma publicação nas redes sociais, e compartilhada pelo perfil oficial da artista. Apesar de não revelar detalhes sobre a causa da morte, ele prometeu dar mais atualizações em breve.

"É com o coração pesado e extrema tristeza que informo o falecimento da minha querida amiga Connie Francis na noite passada. Eu sei que Connie aprovaria que seus fãs estivessem entre os primeiros a saber desta triste notícia. Mais detalhes serão divulgados posteriormente", escreveu Ron Roberts.

De acordo com informações da imprensa norte-americana, a cantora estava internada na Flórida, nos Estados Unidos. A última publicação de Connie no Facebook foi em 4 de julho. Na mensagem, ela disse estar "se sentindo muito melhor depois de uma boa noite de sono" e agradeceu o carinho do público: "Obrigada a todos pelos pensamentos e orações gentis".

No último dia 2 de julho, ela confirmou que havia dado entrada no hospital. "Estive a fazer testes e verificações para determinar a(s) causa(s) da dor extrema que tenho estado a sentir", desabafou.

Amigo fala sobre a morte de Connie Francis — Foto: Reprodução/Facebook

Carreira de Connie Francis

Nascida em dezembro de 1937, Connie Francis iniciou sua carreira aos 18 anos. Aos 23, lançou 'Pretty Little Baby', um de seus grandes sucessos, que viralizou recentemente no TikTok. Nas décadas de 1950 e 1960, dominou as paradas musicais, com mais de 200 milhões de discos vendidos no mundo.

Ao todo, emplacou 15 músicas no top 10 da Billboard, o principal ranking musical dos Estados Unidos na época. Também é dela a música 'Stupid cupid'. Além de 'Everybody's somebody's fool' e 'My heart has a mind of its own'.

