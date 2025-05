Conheça os filhos da atriz Daniela Carvalho, que já trabalhou como faxineira

A atriz Daniela Carvalho, protagonista da 18ª temporada de Malhação, é mãe de Serena e Noah, frutos de seu casamento com Juan Sanin

A atriz Daniela Carvalho ficou conhecida após protagonizar a 18ª temporada de Malhação, da Globo. No folhetim exibido em 2010, ela interpretou a personagem Catarina, par romântico de Pedro, vivido pelo ator Bruno Gissoni.

Longe das novelas, atualmente a atriz mora nos Estados Unidos ao lado do marido, Juan Sanin, e dos dois filhos, Serena, de quatro anos, e Noah, que nasceu em 2024. A segunda gestação foi anunciada por ela em fevereiro do ano passado. Na ocasião, Daniela postou uma foto em que o marido e a filha mais velha aparecem com uma das mãos em sua barriguinha e dividiu a novidade.

"Um novo pacotinho de amor está crescendo forte no meu ventre. Família expandindo, fortalecendo… Um filho planejado, já tão amado. Mesmo assustados nos sentimos tão abençoados e com uma sensação de obviedade. É claro que você tinha que vir meu filho, tudo faz tanto sentido. Leva seu tempo e cresce forte aí, que estamos preparando tudo aqui pra você. Sua família já te ama muito (...)", declarou ela.

Daniela Carvalho trabalhou de faxineira após deixar a TV

A atriz Daniela Carvalho foi descoberta em um quadro do Caldeirão do Huck, e emendou trabalhos na Globo. Sua última personagem na emissora foi na novela Orgulho e Paixão (2018). No ano seguinte, ela decidiu se afastar dos folhetins para realizar um intercâmbio na Irlanda.

Para conseguir se manter no país, decidiu trabalhar como faxineira e compartilhou sua rotina em seu canal no YouTube. "Compartilhei vídeos sobre a faxina na Irlanda, onde morei por oito meses. Fiz intercâmbio lá porque o país permite o estudo da língua ao mesmo tempo, em que se trabalha. Eu estava ambicionando minha carreira artística. Quando a gente não tem medo e trabalho, vai seguindo e se resolvendo", contou em entrevista à colunista Patrícia Kogut. Veja o relato completo!

