Conheça os atores que se apaixonaram nos bastidores das novelas de Walcyr Carrasco

De Sergio Guizé e Bianca Bin a Camila Queiroz e Klebber Toledo, Walcyr Carrasco foi palco de encontros amorosos que viraram romances reais na TV

O mundo das novelas vai muito além das tramas dramáticas: para alguns atores, os romances começam nos bastidores, impulsionados por scripts e afinidade. Walcyr Carrasco, autor consagrado da Globo, ajudou a unir alguns casais.

Confira os principais romances que nasceram em suas histórias:

Sérgio Guizé e Bianca Bin

Os atores se conheceram no set de Êta Mundo Bom! (2016). O romance começou nos bastidores de O Outro Lado do Paraíso, outra novela de Walcyr Carrasco. Eles oficializaram a união em 2018. Hoje, o casal vive em um sítio em Indaiatuba (SP) e soma oito anos juntos — inspiração para a vida pessoal na ficção.

Camila Queiroz e Klebber Toledo

Um dos romances mais comentados entre elencos de Walcyr começou em Êta Mundo Bom!. O casal assumiu o namoro em 2016, noivou em 2017 e se casou em 2018, em Jericoacoara. Após o matrimônio, trocaram sobrenomes, virando Camila Queiroz Toledo e Klebber Toledo Queiroz. A união segue firme, marcada por cumplicidade além da tela. Recentemente, eles anunciaram que estão à espera do primeiro filho.

Klebber Toledo e Marina Ruy Barbosa

Antes de se envolver com Camila, Klebber teve um romance de três anos com Marina Ruy Barbosa, surgido em Morde & Assopra (2011). A relação durou até 2014 e ficou marcada por grande repercussão entre fãs e imprensa.

Mariana Ruy Barbosa e Klebber Toledo - Foto: Globo

Mariana Molina e João Vítor Silva

Eles se conheceram no set da minissérie Verdades Secretas e mantiveram um relacionamento de nove anos, entre 2015 e 2024. A parceria de trabalho se estendeu para a vida pessoal, consolidando uma das uniões mais estáveis entre casais de novelas.

João Silva e Mariana Molina - Foto: Instagram

Esses casos mostram que o ofício de atuar proporciona mais do que cenas ensaiadas: cria conexões profundas. No mundo de Carrasco, atores dividem emoções intensas e dialogam com roteiros carregados de sentimento, o que favorece o surgimento de relações verdadeiras.

Em 2025, com a estreia de Êta Mundo Melhor! – continuação de Êta Mundo Bom! –, muitos se perguntam se novas histórias de amor surgirão fora das telas, invertendo ainda mais a vida real e a ficção. Entre reencontros no elenco, parceria em cenas intensas e afinidade nos bastidores, Carrasco segue sendo "o padrinho oficial dos romances de novela", tanto dentro quanto fora da trama.

