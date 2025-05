Conheça Dom Sergio da Rocha: Cardeal brasileiro entre os favoritos para o Conclave

Aos 65 anos, arcebispo de Salvador surgiu em lista de favoritos para suceder o Papa Francisco; conheça Dom Sergio da Rocha

O nome de Dom Sergio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, vem ganhando destaque internacional como um dos favoritos para suceder o Papa Francisco. Aos 65 anos, ele é um dos cardeais brasileiros com direito a voto no conclave e, segundo o jornal francês Libération, está na lista de 15 favoritos para assumir o cargo mais alto da Igreja Católica . Conheça mais sobre ele!

Natural de Dobrada, São Paulo, Dom Sergio foi nomeado cardeal em 2016 e, em 2023, tornou-se membro do C9, o influente conselho criado por Francisco para aconselhá-lo em questões de governança da Igreja. A sua trajetória inclui passagens significativas como arcebispo de Brasília (2011-2020) e, desde 2020, à frente da Arquidiocese de Salvador, a mais antiga do Brasil. Entre 2015 e 2019, presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), consolidando seu papel como uma liderança respeitada no cenário católico nacional e internacional.

Em coletiva de imprensa recente, o cardeal destacou que a escolha do novo pontífice está “nas mãos de Deus” e que “o Espírito Santo irá conduzir os cardeais eleitores”, além de pedir respeito ao período de luto e orações pelo papa.

Incluindo nomes como Odilo Scherer, de São Paulo, Orani Tempesta, do Rio de Janeiro, e Leonardo Steiner, de Manaus, o Brasil possui sete cardeais com direito a voto neste conclave.

Como é a escolha do novo Papa?

Após a morte de um papa, a igreja católica é comandada pelo Colegiado de Cardeais e o Camerlengo, que cuidam das questões administrativas do Vaticano. Depois do período de luto e o sepultamento do papa morto, o conclave é agendado e os cardeais se isolam na Capela Sistina. Lá, eles não vão ter acesso à internet, aos jornais, TV e não podem receber informações externas. Quando não estiverem em reunião, eles ficam hospedados na Casa de Santha Martha, que também fica trancada.

O primeiro dia do conclave conta com a missa solene Pro Eligiendo Pontifice, que acontece na Basílica de São Pedro. Os cardeais vão em procissão até a Capela Sistina e fazem o juramento de segredo em forma de proteção ao processo tradicional.

Quando os cardeais já estiverem isolados dentro da capela, um condutor lê as qualidades que a igreja busca no novo papa e quais serão seus desafios. A cerimônia conta com 120 cardeais votantes e elegíveis. Os cardeais com mais de 80 anos não votam. A votação é feita por meio de papel, no qual os cardeais escrevem o nome de seu candidato.

Os votos são colocados em uma espécie de cordão e são queimados com substâncias químicas. É esta queima que dará origem à fumaça que é vista na chaminé. De acordo com a votação, a fumaça sai preta, quando não há um novo papa, e branca, quando a eleição é finalizada. O novo papa é eleito quando conquista dois terços dos votos válidos. Quando um novo papa é eleito, ele diz se aceita ou não o cargo e é apresentado na Praça São Pedro, o que encerra o conclave.

