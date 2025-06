‘Como se fosse minha irmã mais velha’: Nany People enaltece relação com Lilia Cabral

A atriz Nany People revela em entrevista à CARAS como Lilia Cabral a inspirou a seguir no teatro e como a amizade delas começou nos bastidores da TV

Nany People abriu o coração ao falar sobre sua relação com a atriz Lilia Cabral. Prestes a completar 60 anos, a atroz revelou que, apesar da amizade mais recente, o carinho por Lilia vem de uma admiração antiga que atravessou décadas e palcos.

Em entrevista exclusiva para a CARAS, a artista conta como conexão entre as duas se fortaleceu nos bastidores da novela O Sétimo Guardião, exibida em 2018 pela Globo. No entanto, o elo emocional de Nany com Lilia começou muito antes disso.

“No Sétimo Guardião foi que ela me conheceu, mas eu a conheci antes. Inclusive, o que me inspirou a vim para São Paulo fazer teatro [está ligado] a Lilian Cabral. Eu tinha lido, quando tinha 15 anos, na oitava série, o livro Feliz Ano Velho”, relembrou.

Admiração desde os primeiros passos no teatro

A fascinação de Nany pela arte de Lilia nasceu após uma apresentação do espetáculo Feliz Ano Velho, baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. A cena que mais a impactou envolvia criatividade, entrega e emoção, marcas que, segundo ela, definem Lilia até hoje.

“Anos depois, assisti à peça 'Feliz Ano Velho' [baseada no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva], quando vi fazendo a cena da cachoeira numa escada de pintor. Fiquei enlouquecida. Aí tinha uma atriz [a Lilia] que fazia 11 personagens, que você rezava pra entrar em cena, mas rezava mesmo. Aquele carisma total”, contou.

Destino ou coincidência?

Mesmo sem contato pessoal ao longo de anos, Nany seguiu acompanhando e se inspirando na trajetória da atriz. Para ela, havia algo de pré-destinado em tudo isso.

“O mundo girou, passou um tempo, ela tava fazendo comercial. O mundo girou e ela tá estreando em Vale Tudo fazendo Aldeíde Candeias. [...] Eu me identifiquei com ela. Tinha uma coisa de pré-destinação, não sei. Ela fazia muito bem humor e drama com a mesma entrega”, disse.

Foi apenas em 2018, mais de 30 anos depois do primeiro impacto, que Nany teve a oportunidade de dividir cena com sua referência.

“30 anos se passaram, eu fiquei esse tempo todo fazendo teatro, nunca falei com ela. Admirava, aplaudia. Quando foi em 2018, chegou um convite da Globo para fazer um teste para novela. Qual foi minha surpresa? Vou fazer com quem: Lilia Cabral”, recordou, emocionada.

Uma irmã de alma

Ao falar sobre a personalidade de Lilia, Nany não esconde o carinho que sente. A afinidade entre as duas é tamanha que a atriz define a amiga como parte da própria família.

“A Lilia é muito verdadeira. Ela tem a impressão que a gente se conhecia lá atrás, mas só tava marcado da gente se encontrar em 2018. Como se fosse minha irmã mais velha”, declarou a artista.

A admiração é tamanha que Nany inclui Lilia entre as mulheres mais importantes de sua vida: “Eu tenho cinco mulheres na minha vida que me pontuaram a vida toda: mamãe, Hebe, Rogéria, Fafá [de Belém] e Lilia Cabral”, concluiu.

Assista entrevista completa:

