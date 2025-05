Como está Daniel Alves? Jogador faz rara aparição em foto com a esposa grávida

O jogador Daniel Alves, afastado das redes sociais desde sua absolvição, surgiu em uma nova foto compartilhada pela esposa, Joana Sanz

O jogador de futebol Daniel Alves, absolvido pela Justiça espanhola em março deste ano, fez uma rara aparição ao lado da esposa, Joana Sanz. Na última quinta-feira, 22, a modelo compartilhou em suas redes sociais alguns registros do casal aproveitando um dia de praia.

Na imagem, Daniel aparece sorridente junto com a companheira em frente ao mar. Já no registro seguinte, o atleta brasileiro filmou Joana molhando os pés na água. "Vida", escreveu a modelo espanhola na legenda.

Vale lembrar que o jogador de futebol está longe da internet desde que ganhou liberdade provisória, em 2024. Agora, após sua absolvição, ele costuma fazer raras aparições no perfil oficial da esposa, que compartilha com o público registros de seu dia a dia.

Recentemente, Joana Sanz, que está grávida do primeiro filho do casal, levantou suspeitas de que os dois serão pais de uma menina. Apesar de ainda não ter revelado o sexo da criança, a modelo publicou um vídeo mostrando alguns itens do enxoval do bebê, que chamou atenção por ser cor-de-rosa.

Por que Daniel Alves foi preso?

Preso em 2023, Daniel Alves foi condenado a 4 anos e 6 meses por acusação de violência sexual contra jovem em uma discoteca em Barcelona. O caso teria acontecido em dezembro de 2022.

Em março de 2024, após cumprir pouco mais de um ano de sua condenação, o atleta brasileiro ganhou liberdade provisória após pagar a fiança de 1 milhão de euros - cerca de R$ 5,4 milhões. Daniel Alves teve sua sentença anulada em março de 2025 pela Justiça da Espanha, ficando totalmente em liberdade e sem nenhuma acusação.

No entanto, de acordo com o site G1, o Ministério Público de Barcelona recorreu da decisão sobre a absolvição do brasileiro. O novo julgamento será no Tribunal Supremo da Espanha, que é a instância da alta da justiça no país e tem o poder de revisar decisões de todas as instâncias anteriores. A promotoria reabriu o caso ao dizer que a absolvição dele "condenou moralmente a vítima".

