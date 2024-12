Como assim? Sarcófago do 'verdadeiro Papai Noel' pode ter sido descoberto

Pesquisadores podem ter encontrado o sarcófago de São Nicolau, inspiração para o Papai Noel, em uma igreja em Demre, Turquia

Pesquisadores podem ter descoberto o sarcófago de São Nicolau, figura central do cristianismo primitivo, durante escavações em Demre (antiga Mira), na Turquia. A descoberta ocorreu na igreja dedicada ao santo, conhecido como a inspiração para o mito do Papai Noel.

De acordo com informações do canal History, a desoberta aconteceu em um anexo de dois andares da igreja, onde trabalhos arqueológicos acontecem desde 1989. A estrutura, com cerca de dois metros de comprimento, permanece parcialmente enterrada a uma profundidade entre 1,5 e 2 metros. Seu design, com tampa elevada e telhado inclinado, é típico dos sarcófagos da região.

“Algumas fontes sugerem que São Nicolau foi enterrado perto da área sagrada da cidade portuária de Mira. O fato de termos encontrado um sarcófago próximo à igreja, que se acredita abrigar seu túmulo, pode indicar que esta é realmente a área sagrada que procurávamos”, disse Ebru Fatma Findik, professora da Universidade Mustafa Kemal de Hatay e líder das escavações.

“Nosso maior desejo é encontrar uma inscrição no sarcófago. Isso ajudaria a esclarecer o conteúdo do sepultamento e a determinar o período exato a que ele pertence”, explicou.

O que diz a história?

São Nicolau (280-350), bispo cristão primitivo de origem grega e natural de Mira, ficou conhecido por sua piedade e gentileza. Segundo a tradição, ele doou toda a herança que recebeu e dedicou sua vida a ajudar os pobres e doentes, tornando-se a inspiração para a figura do Papai Noel.

Após sua morte, o imperador bizantino Teodósio II mandou construir a Igreja de São Nicolau no local onde ele atuou como bispo, para onde seu corpo foi transferido. No entanto, no século XI, suas relíquias teriam sido supostamente levadas para a Basílica de São Nicolau, em Bari, na Itália.



