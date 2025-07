Como a adoção e o balé moldaram a atriz Teca Pereira, a Nice de Vale Tudo

Da infância marcada pela adoção à atuação premiada no teatro e na televisão, Teca Pereira de 72 anos revela sua força e autenticidade

A atriz Teca Pereira chamou a atenção recentemente ao fazer sua estreia em Vale Tudo como Nice. A artista está brilhando no papel da empregada que guarda um segredo de Odete Roitman (Debora Bloch) e tem uma trajetória de vida interessante. Saiba mais a seguir!

Quem é Teca Pereira

Maria Tereza Ferreira Pereira, nascida em São Paulo no dia 20 de julho de 1952, teve início de vida em contexto humilde. Filha de uma empregada doméstica, foi acolhida desde bebê por uma vizinha, Clarisse – que se tornou sua mãe adotiva aos 6 anos – formando um laço que ela considera fundamental em sua autoestima e identidade.

Um processo de adoção que marcou

Em entrevista ao programa Persona, na TV Cultura (26/11/2023), Teca lembrou do encontro com o pai biológico aos 23 anos: “Foi uma experiência terrível, terrível… ele foi altamente desagradável”. Essa lembrança reforça os desafios pessoais que ela enfrentou ao resgatar suas origens.

Do balé ao teatro musical

Com formação na Escola Municipal de Bailado do Theatro Municipal de São Paulo (concluída em 1970), Teca iniciou na arte pelo balé. Em 1977, integrou o coro de bailarinos de Gota d’Água e, no ano seguinte, brilhou no espetáculo Meia‑Sola, interpretando Salomé pt.wikipedia.org . Seu talento foi reconhecido com prêmios como Troféu Mambembe e Aplauso Brasil.

Primeiro destaque na TV

Em 1982, estreou nas novelas como Antônia em Os Imigrantes (Band), mas só retornou à televisão em 2005, em Belíssima (Globo), vivendo Rita. Sobre essa experiência, ela comentou que foi valioso dividir cenas com Fernanda Montenegro.

Carreira consolidada no teatro

Ao longo das décadas, acumulou participações expressivas: O Que Terá Acontecido a Baby Jane? (2016), como Edna, ao lado de Eva Wilma e Nathalia Timberg; indicação ao Prêmio Aplauso Brasil. Pioneira no papel de Romana em Eles Não Usam Black‑Tie (2018), como o primeiro elenco negro a interpretá-lo.

Nova fase na TV e no cinema

De 2019 em diante, Teca ganhou destaque: Série Segunda Chamada, como Jurema, uma idosa que retorna aos estudos. Participações em Pico da Neblina, Família Paraíso (2022), The Changeling (2023), Ritmo de Natal (2023), TPM! Meu Amor e Kasa Branca (2024).

Em junho de 2025, Teca estreou como Nice em Vale Tudo, como a misteriosa cuidadora do filho de Odete Roitman, despertando curiosidade por sua chantagista sutil .

