Filha dos renomados atores Vladimir Brichta e Adriana Esteves, a atriz Agnes Brichta (28) já está acostumada com os holofotes. Mas desta vez, quem roubou sua atenção foi o irmão, Felipe Ricca (25), que estreou recentemente nas novelas da TV Globo como o Carlos, na nova versão de Vale Tudo, exibida no horário nobre.

Na trama, Carlos é um jovem veterinário que trabalha em uma hípica e mantém uma relação próxima com André, personagem de Breno Ferreira. Além disso, engata um romance leve com Flávia, vivida por Ywyzar Guajajara.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Agnes falou com carinho sobre esse novo capítulo na trajetória do irmão e destacou o orgulho que sente da família repleta de talentos nas artes cênicas. “Estou cheia de orgulho do meu irmão, já sei há anos que ele é muito bom e, agora, o mundo vai saber.”

Para Agnes, viver cercada por artistas a ajudou a entender que não existe uma fórmula única para atuar, e que cada um encontra seu caminho com autenticidade e verdade.

“Ter três pessoas ao meu redor que trabalham na mesma profissão mostra que não tem uma maneira única de ser ator. Nós conseguimos ser muito amplos, as decisões são diferentes, o jeito de levar o trabalho. Permanece a gentileza, o profissionalismo. A gente se inspira.”, afirma.

Agnes, que também trilha uma carreira sólida na dramaturgia, reforça a importância da troca e do respeito dentro do ambiente artístico, algo que, segundo ela, sempre foi presente em casa. Ela, aliás, trabalha no lançamento da sua primeira peça, aida sem data de estreia definida.

