Com maiô preto, Isis Valverde esbanja beleza em dia de praia

A atriz Isis Valverde aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir um dia de praia e arrasou ao escolher um maiô preto para a ocasião

Nesta quinta-feira, 8, Isis Valverde aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma praia.

A atriz foi fotografa na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sem a presença do marido Marcus Buaiz.

Para a ocasião, a famosa apostou em um maiô preto e exibiu a sua boa forma. Além disso, Isis se refrescou com um delicioso banho de mar e não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local.

O último trabalho de Isis Valverde foi como Maria Bonita na série Maria e o Cangaço, disponível na Disney+.

Procedimento estético

Após celebrar seu casamento com Marcus Buaiz, Isis Valverde já deu início aos preparativos para sua aguardada lua de mel. Antes de embarcar para o destino dos sonhos ao lado do empresário, a atriz decidiu investir em um procedimento estético na segunda-feira, 6.

Isis realizou um protocolo voltado aos cuidados com os glúteos, unindo a tonificação muscular por ondas eletromagnéticas e a aplicação de bioestimuladores de colágeno, que ajudam a redefinir o contorno e melhorar a firmeza da região. "Cuidando da beauty (beleza) com a melhor", escreveu ela na publicação.

O casal escolheu a Itália como cenário para a lua de mel. Em entrevista à Quem, Marcus revelou que o destino europeu foi escolhido a dedo, já que carrega um significado especial na trajetória dos dois.

"Escolhemos a Itália para a nossa lua de mel porque ela faz parte da nossa história familiar — ambos temos raízes italianas e o país sempre ocupou um lugar especial na nossa vida", disse o empresário.

"Buscamos destinos que fossem, ao mesmo tempo, românticos e cheios de possibilidades de diversão, para equilibrar momentos a dois com experiências leves e descontraídas. É a combinação perfeita de significado pessoal e oportunidade de criar memórias inesquecíveis", completou.

