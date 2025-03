Com look ousado, Virginia surge aos beijos com Zé Felipe na Sapucaí

Após passar o carnaval ao lado do filho, José Leonardo, no hospital, a influencer Virginia Fonseca surge ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, na Sapucaí

Na noite deste sábado, 8, a influencer Virginia Fonseca, de 25 anos, e o esposo, o cantor Zé Felipe, de 26, foram clicados aos beijos curtindo o desfile das campeãs no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro . A aparição pública do casal acontece após os dias de tensão com a internação do filho caçula, José Leonardo, de seis meses, por conta de uma bronquiolite.

O casal, que foi um dos mais assediados da noite nos camarotes da Sapucaí, assistiu até altas horas os desfiles. Nas imagens eles aparecem coladinhos, do alto da frisa de um camarote, e trocam beijos.

Ao chegar, Virginia falou aliviada sobre o estado de saúde do filho, que teve alta da UTI na última semana "O coração está bem porque ele está muito bem. Ele está bem melhor, não está 100%, mas está bem, com as irmãs", disse à Quem.

Sobre aumentar a família, Virginia relutou: "Quatro, não. Três está bom. A gente tem nossas meninas e nosso filhinho e está ótimo", garantiu.

Confira, abaixo, as imagens:

Virginia vira alvo de polêmica ao usar look transparente na Sapucaí

Na noite deste sábado, 8, Virginia Fonseca virou alvo de polêmica ao surgir com um vestido preto todo transparente para aproveitar um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ao lado do esposo, o cantor Zé Felipe.

A ocasião acontece após a loira passar o carnaval ao lado do filho caçula, José Leonardo, internado no hospital, por conta de uma bronquiolite.

A empresária postou fotos por meio de seu perfil no Instagram, para exibir a produção feita para o momento e chamou muita atenção. O vestido transparente exibe a calcinha fio dental usada por Virginia e um adesivo nos bicos dos seios da apresentadora do SBT. Confira!

