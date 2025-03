Com filha internada, Leticia Cazarré exibe registros de seu dia entre trabalho e hospital

Esposa do ator Juliano Cazarré, a influenciadora Leticia Cazarré usou as redes sociais para compartilhar registros de sua quinta-feira, 6

Esposa do ator Juliano Cazarré, a influenciadora Leticia Cazarré usou as redes sociais para compartilhar registros de sua quinta-feira, 6. Na publicação, ela mostrou que o dia foi de muito trabalho e cuidado com a filha, Maria Guilhermina, de dois anos, que está internada após apresentar sinais de infecção.

''As coisas que acontecem num único dia — pra quem sabe viver'', escreveu Leticia na legenda da publicação. Nas imagens, ela registrou momentos de seu trabalho e também apareceu deitada ao lado da herdeira, além de uma foto de sua família em um porta-retratos.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Melhor exemplo de mulher nesses últimos tempos", disse um. "Está muito linda", disse outro. "Cada dia mais linda!", ressaltou uma terceira pessoa.

Como está Maria Guilhermina?

A mulher de Juliano Cazarré falou sobre a internação de Maria Guilhermina na tarde de quarta-feira, 5. Na ocasião, ela pediu para que os seguidores orassem pela menina. "Nossa baixinha mais guerreira hoje amanheceu com sinais de infecção de novo, e mais uma vez a gente coloca tudo em perspectiva, em stand by, e corre pra levá-la para o hospital... Vamos todos desde já rezar pela Guigui e por cada uma das crianças que estão nos hospitais do Brasil nesta quarta-feira de cinzas? Que os anjinhos da guarda as consolem e que os médicos e profissionais de saúde deem o seu melhor para aliviar cada um de seus sofrimentos (...)", pediu.

Mais tarde, Leticia voltou as redes sociais para contar que a pequena realizou alguns exames. "Já tirou sangue, colheu exame de covid, influenza, ainda vai colher outros, mas agora está feliz vendo Pepa na TV... Ela está bem, pessoal", tranquilizou a famosa, que também é mãe de Vicente, de 14 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de cinco, Maria Madalena, de quatro anos e de Estêvão, que completou um ano no último domingo, 2.

