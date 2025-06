Com câncer, Preta Gil recebe nova homenagem do pai, Gilberto Gil, em show

A cantora Preta Gil, de 50 anos, está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, tratando um câncer no intestino; artista recebeu o diagnóstico em janeiro de 2023

Na noite do último sábado, 31, a cantora Preta Gil, de 50 anos, recebeu uma nova homenagem do pai, Gilberto Gil, de 82 anos, durante o seu show . O veterano da música brasileira tem demonstrado o afeto à filha nas apresentações de sua turnê Tempo Rei pelo Brasil. Isso porque a filha está tratando um câncer no intestino em Nova Iorque, nos Estados Unidos - diagnóstico que recebeu em janeiro de 2023.

Inclusive, o momento foi registrado pela atriz Carolina Dieckmann, que estava presente no show. Ao compartilhar o vídeo, a intérprete de Leila no remake de Vale Tudo escreveu: "Eu te amo tanto. Você está em tudo e sempre no meu coração", disse.

Tratamento nos Estados Unidos

A viagem aos Estados Unidos faz parte da nova etapa do tratamento do tumor de Preta. Isso porque ela esgotou as possibilidades no Brasil . Em abril, ela contou durante a sua participação no Domingão com Huck, da TV Globo, que iria viajar em busca de tratamento.

"No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", disse.

Preta Gil viajou aos Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos Marcelo Azevedo e Malu Barbosa e da médica Roberta Saretta.

No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando. Na ocasião, ela passou por exames que irão revelar se ela poderá compor o grupo de pacientes que recebem tratamentos, ainda em fase experimental, nos Estados Unidos.

