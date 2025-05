Nesta quinta-feira, 22, a cantora Simony refletiu sobre períodos difíceis de sua vida por meio de um texto compartilhado com os seguidores

Na tarde desta quinta-feira, 22, a cantora Simony, de 48 anos, publicou, em seu perfil no Instagram, um texto em que refletiu sobre períodos difíceis de sua vida . Ela, que está com um câncer no intestino em remissão há mais de um ano, relembrou a luta contra a doença, bem como a fama, que começou quando ela ainda era criança.

"Eu não quero que minha vida seja só sobre dar conta de tudo. Porque tudo… é muita coisa.Dar conta do trabalho, dos boletos, do corpo, da dor, da casa, da culpa, do silêncio, da opinião alheia, das expectativas — até das que eu nem escolhi carregar.

Dar conta de sorrir enquanto sangra. De responder “tá tudo bem” quando tudo desaba.

De segurar o mundo com um braço e a solidão com o outro.

Não. Eu não quero medalha de resistência. Quero colo, pausa e presença verdadeira.

Quero dias leves. Relações recíprocas. Um ritmo que respeite minha alma — não só minha agenda.

Quero uma vida que caiba o choro sem vergonha, o erro sem julgamento, o descanso sem culpa.

Porque ser forte o tempo todo é desumano. E eu escolho ser humana.

— Verdade não tem dublê."

Simony celebra o aniversário da filha com mensagem especial: 'Estarei aqui sempre'

Recentemente, Simony veio, por meio de suas redes sociais, dedicar uma mensagem de amor à filha, a ex-atriz mirim Aysha Benelli. Isso porque a jovem, que é fruto de seu relacionamento com o rapper Afro-X, completou 22 anos de vida no dia 13 de maio.

Na publicação, ela compartilhou uma foto da filha e escreveu na legenda: "Já é meia-noite… e eu não podia esperar mais um segundo pra celebrar a vida dela. Aysha, você é intensidade em forma de gente — doce e brava, tudo ao mesmo tempo, com um coração que encanta só de estar perto", iniciou.

E adicionou: "Desde pequenininha, sempre soube o que queria. Independente, decidida, cheia de personalidade. Hoje, aos 22, você é essa mulher linda, talentosa, minha atriz cheia de luz, apaixonada por moda e pela vida". Confira!

