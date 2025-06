Com apenas 9 anos, Mel Summers passa por transformação radical para novo trabalho

A atriz Mel Summers, a protagonista da novela 'A Caverna Encantada', do SBT, surpreendeu os seguidores ao mostrar seu novo visual

Mel Summers surpreendeu os seguidores das redes sociais ao exibir seu novo visual. A atriz, protagonista da novela A Caverna Encantada, do SBT, passou por uma transformação radical e surgiu loira.

Ao compartilhar um vídeo em que mostra a reação de seus familiares e amigos e com a mudança, a artista mirim contou que a nova cor de cabelo é para um trabalho. "Fiquei loira!!! Mudei o visual e decidi mostrar pros meus amigos e familiares… as reações foram as melhores! Por que será que eu fiquei loira? Qual será o meu novo projeto? Arriscam um palpite nos comentários?!", disse ela, sem dar detalhes.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Difícil saber qual versão é a mais linda", afirmou uma seguidora. "Ficou linda, Mel você tá maravilhosa", disse outra. "Você fica linda de qualquer jeito", falou uma fã. "É perfeita! Linda em todas as cores! Linda de qualquer maneira, pois a sua beleza irradia da nobreza da sua alma, pequena superestrela!", comentou mais uma.

Carreira

Mel começou sua carreira aos 5 anos, quando interpretou a princesa Tani do Egito na novela Gênesis, da Record TV. Depois, ela participou de produções em diferentes emissoras como: a série Até Onde Ela Vai (Record/UniverVideo), a novela Família é Tudo (TV Globo), como a versão jovem da personagem Vênus (NathaliaDill), e o papel principal como Anna em A Caverna Encantada (SBT).

Em um feito inédito para uma atriz mirim, Mel esteve simultaneamente nas três maiores emissoras do país. Além disso, protagonizou um curta-metragem premiado internacionalmente. Fluente em inglês e sempre dedicada à sua formação artística, ela é considerada uma das grandes apostas da nova geração.

