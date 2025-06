Cleo decide voltar a usar o sobrenome Pires após sonho inesperado

Cleo relata o que viu em seu sonho e que a fez repensar decisão sobre o uso do sobrenome da família da mãe, Gloria Pires

A atriz e cantora Cleo decidiu voltar a usar o sobrenome Pires em seu nome artístico. Ela estava usando apenas o primeiro nome há alguns anos ao focar em sua própria identidade no cenário artístico. Porém, a mudança deverá acontecer por causa de um sonho.

Em conversa com a influencer Maya Massafera, Cleo contou que sonhou com seu avô materno, o ator Antônio Carlos Pires, e o que ele escreveu no sonho a fez repensar sua decisão.

A estrela disse que, no sonho, o avô escreveu o sobrenome da família na areia. "Enquanto isso ele ia falando: ‘Sua ancestralidade, você tem que carregar a sua ancestralidade’. Eu acordei desse sonho enlouquecido, mandei pra todo mundo falar, gente, vai voltar o Pires agora", disse ela.

E completou sobre o motivo de ter deixado de usar o Pires. "Eu sempre quis ser só ‘Cleo’, porque eu sempre achei meu nome único. Desde quando eu me imaginava artista, eu imaginava só ‘Cleo’", contou.

Vale lembrar que Cleo é filha da atriz Gloria Pires com o cantor Fábio Jr.

Cleo com o enteado

Em suas redes sociais, Cleosempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores. A atriz homenageou o enteado Gael, que completou 12 anos de vida. A famosa postou uma foto em que aparece sorridente ao lado do pequeno.

"Meu príncipe mais lindo do mundo. Te amo. Parabéns pelo seu dia. Que tudo que chegue em você seja do bem como você é e assim seja", escreveu ela, fazendo questão de marcar o marido Leandro D'Lucca, pai de Gael, e a mãe do menino, Dani Pavan.

O último trabalho de Cleo foi como a Cloe em A Magia de Aruna, série lançada em 2023 pela Disney+.

