Claudia Raia se declara ao mostrar os três filhos juntos: 'Amor que só cresce'

A atriz Claudia Raia compartilhou fotos de Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca juntos e escreveu uma bela declaração para os filhos

Claudia Raia encheu as redes sociais de amor nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar uma sequência de fotos de seus três filhos, Enzo Celulari, de 28 anos, Sophia Raia, de 22, e Luca, de dois.

Nas fotos, que foram tiradas em Nova York, nos Estados Unidos, os herdeiros da atriz aparecem sentados em um gramado, fazendo várias poses para a câmera. Ao dividir os registros, Claudia se declarou para eles.

"Meus amores, minha vida tem mais luz quando estou com vocês, que alegria ser mãe! Cada um de vocês, em suas fases e jeitos únicos, me ensina e me transforma diariamente. Do sorriso fácil do Bilico, da energia contagiante da minha menina luz, até as conversas profundas com o meu primogênito. Ser mãe de três é uma aventura, cheia de desafios e de um amor que só cresce. Amo vocês pra sempre e 6x o tamanho do universo!", falou a artista.

Os internautas encheu o post de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Que fotos lindonas", afirmou outro. "Sophia cada dia mais linda!", afirmou uma fã. "Seus filhos são lindos", falou mais uma.

Vale lembrar que Enzo e Sophia são filhos de Claudia Raia com o ator Edson Celulari. Já Luca é fruto do atual casamento da atriz com o ator Jarbas Homem de Mello.

Filho de Claudia Raia esbanja fofura ao surgir brincando em carrossel nos EUA

Recentemente, Claudia Raia encheu as redes sociais de fofoura ao compartilhar um momento fofo do filho caçula, Luca, de dois anos, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello. A atriz viajou para Nova York para a formatura da filha, Sophia Raia, de 22 anos, e aproveitou para levar o herdeiro em um parque.

No registro postado nos Stories, o pequeno aparece se divertindo em um carrossel. Para o momento de diversão, Luca aparece usando uma camiseta, uma calça e um boné. "Carrossel do Central Park", disse a artista na legenda, que também é mãe de Enzo Celulari, de 28 anos. Confira!

