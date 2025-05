Claudia Raia relembra perda da virgindade da filha: 'Fiz toda uma produção'

Claudia Raia destacou a relação de intimidade que tem com os filhos, e ainda revelou que montou um cenário para a filha perder a virgindade

Claudia Raia sempre fez questão de cultivar uma relação de amizade, intimidade e confiança com os filhos Enzo, de 28 anos, e Sophia, de 22, frutos do seu relacionamento com Edson Celulari.

Durante participação no podcast PodDelas, a atriz revelou que foi a responsável por organizar o ambiente da primeira relação sexual da filha e que a própria Sophia pediu essa ajuda.

"Sophia quando começou com essa história [de perder a virgindade], a gente organizou tudo, fiz toda uma produção e saí. Foi lindo. Eu organizei porque ela pediu", contou.

Claudia ainda ressaltou que possui uma relação livre de tabus com a herdeira. "Fomos ao ginecologista, sentei do lado, ela disse que eu poderia ficar, é muito natural. Sempre falamos de tudo, de masturbação, de tudo", afirmou.

O mesmo vale para o filho mais velho. Claudia afirmou que Enzo também compartilha detalhes da sua vida íntima. "Eu sabia de tudo. Não perguntei, eles contaram. O Enzo conta para mim. O Jarbas fala: 'Nunca vi isso na vida, um filho homem que tem essa relação com a mãe'", disse ela se referindo ao atual marido Jarbas Homem de Mello, com quem tem o filho Luca, de dois anos.

Por fim, Claudia ressaltou que gosta de saber de tudo para poder ajudar os filhos quando for necessário. "Digo que se eu não souber, não tenho como ajudar. Então tenho que saber. Por favor, por pior que seja, me fale que eu vou estar aqui para apoiar vocês", concluiu a mamãe coruja.

Claudia Raia presenteou a filha com vibrador

A filha de Claudia Raia e Edson Celulari, Sophia Raia, de 22 anos, comentou sobre a polêmica do vibrador envolvendo a mãe. Em uma entrevista concedida para o portal Leo Dias, a jovem foi questionada sobre a fala da atriz que repercutiu recentemente na internet.

Claudia Raia surgiu em uma entrevista contando que deu o objeto para a herdeira usar na intimidade quando a garota tinha 12 anos. A declaração então foi bastante criticada por alguns e Sophia Raia opinou sobre a situação.

"Olha, eu acho que isso na verdade diz uma mensagem muito maior: acho que diz sobre falar, ter uma relação aberta, um diálogo aberto, dentro da sua casa, da sua família, a minha mãe tem o jeito dela", começou dizendo.

E demonstrou seu posicionamento: "Ela falou o que ela falou, mas eu acho que isso tem uma mensagem muito maior, acho que a gente tem que tirar uma mensagem muito maior do que ela falou".

Leia também: Claudia Raia surge com os olhos inchados e explica o que aconteceu