Claudia Raia quebra o silêncio sobre críticas por engravidar na maturidade: 'Foi isso'

Claudia Raia fala sobre gravidez aos 55 anos e relembra críticas em entrevista à CARAS Brasil

A atriz Claudia Raia (58) abriu o coração ao relembrar o turbilhão de emoções que viveu ao anunciar a gravidez de Luca (2), seu filho caçula com o ator e diretor Jarbas Homem de Mello (58). A notícia, revelada em 2022, surpreendeu o Brasil e provocou uma onda de reações e críticas marcadas pelo etarismo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela falou com sinceridade sobre o impacto da repercussão e as mensagens que recebeu ao compartilhar sua experiência de ser mãe na maturidade. “Pois é, abri essa conversa, levei paulada de um lado, mas muito carinho do outro. Eu prefiro ficar com o lado cheio do copo”, declarou.

Claudia celebrou o apoio que recebeu de amigos, colegas de profissão e admiradores, que fizeram questão de celebrar esse momento único ao seu lado. “O tanto de carinho que eu recebi, tantas pessoas que me acolheram, me abraçaram, torceram por mim. Pessoas da minha, do meu segmento, artistas, atores, pessoas que eu não vi há um tempão me ligando, comemorando. Isso foi uma grande festa, gente”, contou, emocionada.

LEIA TAMBÉM:Carmo Dalla Vecchia recusa novela internacional por filho: 'Nesse momento sou dele'

A atriz define a gestação como um verdadeiro milagre, e não esconde a gratidão por ter vivido essa experiência. “Porque é uma grande vitória, uma gravidez que se dá certo, já é um milagre. Agora uma gravidez aos 55 anos realmente é o moço lá de cima que comandou tudo e eu tenho muita gratidão por isso, por ter esse filho maravilhoso nessa altura da minha vida”, completou.

Mãe de três filhos -- ela também tem Enzo Celulari (28) e Sophia Raia (22), frutos do casamento com Edson Celulari (67), Claudia sempre defendeu o direito das mulheres de viverem suas escolhas em qualquer fase da vida.

ASSISTA A ENTREVISTA DE CLAUDIA RAIA: