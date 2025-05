Claudia Raia mostra registros inéditos da formatura da filha, Sophia

A atriz Claudia Raia mostrou novos registros da formatura da filha, Sophia Raia, e prestou uma bela homenagem para a herdeira

Claudia Raiausou as redes sociais nesta sexta-feira, 16, para compartilhar novos registros da formatura da filha, Sophia Raia. A jovem, fruto de seu antigo relacionamento com ator Edson Celulari, concluiu a graduação em Comunicação e Artes, na New York University (NYU).

Em seu perfil, a atriz publicou fotos da herdeira ao lado do irmão, Enzo Celulari, e do padastro, Jarbas Homem de Mello, após a cerimônia, também mostrou o momento em que os herdeiros estão abraçados celebrando a conquista. Além disso, Claudia fez uma montagem de quando a filha era criança e usava franja, com uma dela com a beca e o capelo, e se declarou.

"A menina da foto — de franjinha, curiosa, inteligente — agradece à sua versão do futuro. A mulher determinada, que alcança seus sonhos com os pés no chão e o coração no alto. Que faz a sua parte, desbrava o mundo, e escolhe, todos os dias, ouvir e contar histórias. Com escuta atenta, ela sempre soube: a vida é feita de enredos", começou.

"Hoje, meu coração é um mar desordenado de amor, orgulho e alegria. E tudo o que consigo sentir é gratidão. Por ser sua mãe. Por ter o privilégio de te ver crescer, escolher com coragem, e seguir sem medo o que pulsa dentro de você. Que a luz esteja sempre dentro de você. A vida não se explica. Mas às vezes, ela se revela. E hoje, minha filha, ela se revelou em você. Te amo pra sempre", completou.

Confira:

Edson Celulari celebra formatura da filha

O ator Edson Celulari usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para celebrar a formatura de Sophia Raia, sua filha com a atriz Claudia Raia. A jovem de 22 anos concluiu a graduação em Comunicação e Artes, na New York University (NYU).

Ele compartilhou um vídeo mostrando a cerimônia luxuosa, que aconteceu no Yankee Stadium, estádio de futebol tradicional de Nova York, e parabenizou a herdeira. "Ela desbravou e conquistou, com coragem e excelência!!!! Parabéns, filha. Você nos enche de orgulho e nós te aplaudimos. Você agora é uma cidadã do mundo, vá em frente, como formanda da Tisch NYU, como mulher, como brasileira, implantando suas ideias e seus sonhos. Eu te amo, guerreira!!!", disse o artista. Veja a publicação!

