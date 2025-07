Claudia Raia fala sobre gravidez natural aos 55 anos: 'Fui inconsequente'

Claudia Raia fala sobre ter engravidado naturalmente aos 55 anos após ter tentando FIV; atriz revelou que não se arrepende de ter 'se arriscado'

A atriz Claudia Raia falou sobre ter engravidado aos 55 anos. Ao participar do Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira, 30, a famosa comentou que foi corajosa e "inconsequente" ao tentar uma gravidez natural após os 50 anos, o que é considerado arriscado para os médicos.

Casada com Jarbas Homem de Mello, com quem teve seu filho mais novo, Luca, de dois anos, a artista declarou: "Fui muito inconsequente". Em seguida, Claudia Raia explicou que a gestação deveria ter sido feita por fertilização in vitro e inseminação.

A famosa revelou que chegou a fazer o processo, contudo, não havia dado certo. Apesar disso, o organimo da famosa acabou produzindo um óvulo, que foi o que acabou se tornando Luca.

"Eu fui muito inconsequente. Hoje eu consigo ver. Uma gravidez aos 55, que era para ser FIV, inseminação, não rolou. Os hormônios que tomei deram um boost no meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro? É" , falou.

"Mas que bom que sou inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto por ter decidido isso", contou.

É bom lembrar que, na época que engravidou, Claudia Raia relatou que ao fazer um ultrassom a médica a alertou sobre ter um óvulo e para ela tomar cuidado ao ter relação com o esposo. Porém, ela não acreditou que poderia engravidar e foi quando Luca acabou sendo concebido.

Veja o relato completo de Claudia Raia sobre ter engravidado após os 50:

Ainda nas últimas semanas, Claudia Raia estava com Jarbas e Luca em Nova York. A famosa foi para a cidade nos EUA para prestigiar a formatura da filha do meio, Sophia Raia, de 22 anos. Além dela, a atriz teve Enzo Celulari com Edson Celulari.

É bom lembrar que Claudia e o ex-marido ficaram casados por 17 anos. A separação aconteceu em 2010. Dois anos depois do término do casamento, a atriz conheceu Jarbas em uma peça e a oficialização da união aconteceu em 2015. Em 2023, eles tiveram Luca.