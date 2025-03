Claudia Raia revela experiência de levar o filho caçula em viagem a trabalho

A atriz Claudia Raia, de 58 anos, está em Portugal com o filho Luca, de dois anos, em turnê da peça teatral Cenas da Menopausa

A atriz Claudia Raia, de 58 anos, decidiu compartilhar a experiência de levar o filho caçula, Luca, de dois anos, em viagem a trabalho em Portugal . Isso porque a artista compõe o elenco da peça teatral Cenas da Menopausa, que está em turnê, e compartilhou alguns registros com a criança ao falar sobre como tem sido os últimos dias com ele.

"Estamos todos em turnê com o Cenas Menopausa, inclusive, com nosso baby Luca grudado com a gente. Ele é tão bonzinho. E como uma boa mãe capricorniana, eu estou sempre correndo, tentando aproveitar as folgas e os horários livres entre os ensaios, uma loucurinha! Quem é mãe me entende [risos]. E você, tem conseguindo conciliar trabalho e a família?", escreveu na legenda da publicação.

As imagens revelam que Raia passeou com o filho pelo país e viajou com o bebê de avião. Luca é fruto do casamento da atriz com o ator Jarbas Homem de Mello, que os acompanhou também na viagem. Além do pequeno, ela também é mãe de Enzo Celulari, de 27 anos, e de Sophia, de 22 anos, do antigo casamento com Edson Celulari.

