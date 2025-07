Claudia Ohana surge em clima de romance com diretor de cinema

A atriz Claudia Ohana usou as redes sociais para compartilhar registros de seu final de semana e mostrou que curtiu o dia acompanhada

A atriz Claudia Ohana usou as redes sociais para compartilhar registros de seu final de semana. Neste sábado, 5, a artista mostrou que curtiu o dia de folga na companhia do diretor de teatro e cinema Alexandre Reinecke.

Nos stories, a famosa mostrou que o casal aproveitou o dia de folga com um passeio de carro até um ponto com vista privilegiada do Rio de Janeiro. Durante o momento a dois, eles saborearam uma tábua de queijos e frutas e, em seguida, posaram com os pés juntos enquanto admiravam o mar. Mais tarde, apareceram em clima de romance, com os rostos colados em um registro carinhoso.

Veja os dois juntos:

Stories de Claudia Ohana no Instagram

Vida amorosa de Claudia Ohana

Recentemente, em entrevista ao podcast Surubaum, Claudia Ohana falou sobre sua vida amorosa durante participação no podcast Surubaum. Ao ser questionada sobre seu status atual, ela respondeu: “Tenho uma amizade colorida”. Em seguida, contou que prefere não rotular os vínculos afetivos. “Gosto de estar com pessoas que me fazem bem, sem grandes definições. Isso é muito de mim, sou aquariana”, completou.

No dia dos Namorados, ela quis propor uma reflexão sobre a importância do amor próprio. Em um vídeo compartilhado, Claudia surgiu usando um body decotado em frente a um espelho em que exibiu a mensagem: "I Love Men [Eu amo homem]". Logo após, a atriz apaga o 'M' da palavra 'Men', no que forma a frase: "I Love Me [Eu me amo]". Já na legenda da publicação, ela completou: "Se ame sempre", escreveu.

Carreira de Claudia Ohana

Cláudia Ohana iniciou a carreira no cinema no ano de 1979, no filme Amor e Traição. Na televisão, atuou nas novelas Amor se Paga, Tieta, Rainha da Sucata, Fera Ferida e Filhas da Mãe. Seu papel de maior destaque foi em Vamp, onde interpretava a roqueira Natasha, Da Cor do Pecado, A Favorita, Malhação, Sol Nascente, entre outras.

Na vida pessoal, entre 1981 e 1984, foi casada com o cineasta Ruy Guerra, com quem tem uma filha, Dandara.

