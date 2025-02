Claudia Mauro faz rara aparição com os filhos gêmeos no RJ

A atriz Claudia Mauro foi flagrada em uma rara aparição com seus filhos gêmeos, Pedro e Carolina, de 13 anos. Veja o quanto eles cresceram

A atriz Claudia Mauro aproveitou a manhã desta sexta-feira, 28, na companhia dos filhos gêmeos, Pedro e Carolina, de 13 anos, frutos do casamento com Paulo César Grande. Os três foram flagrados pelos paparazzi enquanto caminhavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Nas fotos, os fãs da atriz puderam ver o quanto os gêmeos já cresceram nos últimos tempos.

Vale lembrar que Claudia e Paulo César estão juntos há 30 anos, que foram comemorados no primeiro semestre de 2024. “Parabéns, amore! Sigamos por mais 30! Te amo. Na alegria e na tristeza. Na riqueza e na pobreza. Na parceria de vida, escolhendo você, sempre”, disse ela na época.

Claudia Mauro faz rara aparição com os filhos gêmeos - Foto: Thiago Martins / AgNews

Claudia Mauro fala sobre História de Amor

A atriz Claudia Mauro relembrou sua participação na novela História de Amor, que está no ar na reprise nas tardes da Globo. "A novela foi muito importante para mim, foi a minha primeira novela, a primeira personagem em dramaturgia. E ouso dizer que foi a melhor novela e a melhor personagem que eu fiz. Eu tive outros grandes papeis importantes, mas A Valkíria de 'História de Amor', como foi minha primeira novela, a minha entrada na dramaturgia é muito especial", afirmou ela.

Além disso, ela comentou sobre a parceria com o autor Manoel Carlos. "Eu ia fazer a novela só até a metade, a personagem sairia no meio da trama, isso acho que pouca gente sabe. Mas o Maneco ficou muito encantado com o meu trabalho e a gente desenvolveu uma relação de amizade profunda, tanto que vim fazer depois outras várias novelas dele, e peça no teatro. Com isso eu fiquei até o final, e depois da novela renovaram o meu contrato. Esse trabalho realmente me traz lembranças e tem uma importância muito grande. Então, eu fico sempre muito feliz quando eu ouço que A História de Amor está passando em algum país ou está sendo reprisada. Eu acho que as pessoas se identificam muito com as histórias, com os personagens, o Maneco tem esse lado das relações humanas. É uma novela que vale a pena ser vista sempre", finalizou.