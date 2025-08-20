Cláudia Jimenez teve longa trajetória na comédia; relembre carreira

Nesta quarta-feira, 20, marcam três anos desde o falecimento de Cláudia Jimenez; relembre a trajetória da atriz e polêmica demissão na TV Globo

Nesta quarta-feira, 20, marcam-se três anos desde que Cláudia Jimenez nos deixou. No ar em Haja Coração (2016), a atriz morreu aos 63 anos por insuficiência cardíaca devido ao tratamento de câncer no mediastino após passar alguns dias internada em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Carreira de Sucessos

Cláudia Jimenez começou carreira na TV Globo em 1979 com uma participação na série Malu Mulher, mas não começou a ganhar destaque até o início da década de 80 com sua participação em Os Trapalhões (1980-1983), no qual fez várias personagens. Ela seguiu a fazer participações marcantes em programas como Viva o Gordo (1981-1984) e o Chico Anysio Show (1982-1990).

Seu primeiro grande papel aconteceu nos anos 90, na Escolinha do Professor Raimundo, onde deu vida à aluna Dona Cacilda, personagem recorrente até a última temporada do programa, em 1995. No ano seguinte, Cláudia se juntou ao elenco original do programa humorístico Sai de Baixo.

Em 1999, foi indicada como Melhor Atriz no Troféu Imprensa por seu papel como Bina Colombo em Torre de Babel (1998). A partir daí, interpretou Glorinha e Greice Quéle no Zorra Total, participou de Os Normais (2001) e marcou presença em novelas como América (2005), Sete Pecados (2007) e Aquele Beijo (2011).

Polêmica e demissão

O Sai de Baixo estreou em 1996, sucesso na TV Globo, o programa ficou no ar por seis anos com parte do elenco intocado. Cláudia Jimenez, no entanto, esteve presente apenas na primeira temporada como a desbocada empregada doméstica Edileuza, que trabalhava na casa de uma família decadente e trambiqueira no centro de São Paulo.

Apesar do sucesso entre o público brasileiro, a atriz estava infeliz nos bastidores do programa: "A qualidade está caindo mesmo, e não foi apenas no último programa. Isso já vem acontecendo há pelo menos um mês", declarou em entrevista ao Jornal do Brasil.

Segundo rumores dos bastidores publicados pela imprensa da época, Cláudia se indispôs com os responsáveis pelo roteiro e direção do Sai de Baixo, com críticas e provocações. A situação fez com que a personagem Edileuza deixasse a série, e a artista fosse demitida.

"Eu acho que o meu grande erro foitentar modificar as coisas com as quais eu não concordava. Eu realmente fui insubordinada algumas vezes, mas só porque eu queria melhorar as coisas”, afirmou Cláudia. “Eu acho que eles têm todo o direito de me demitir. A sacanagem não foi a demissão, mas a maneira como as coisas foram feitas".

Após o ocorrido, a atriz afirmou que aquele era o final da sua história com o Sai de Baixo. Enquanto Eduardo Figueiredo, produtor do programa, afirmou para Jimenez que a decisão não era definitiva, ela enfatizou que não voltaria nunca mais.

