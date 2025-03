Após enfrentar sérios problemas de saúde, a atriz Claudia Alencar celebrou o início de seu relacionamento com o advogado Emanuel Brito

Após superar desafios delicados de saúde no último ano – incluindo uma grave infecção bacteriana que a deixou em coma por cinco dias, uma cirurgia complexa na coluna e quase um ano de internação –, Claudia Alencar, de 75 anos, está focada em aproveitar a vida! Em entrevista à Quem nesta terça-feira, 11, a atriz revelou que está vivendo um relacionamento há dois meses e meio com o advogado Emanuel Brito, de 49 anos.

"A gente se conheceu na casa da Elba Rodrigues, em um almoço. Ficamos conversando e depois ele gentilmente se ofereceu para me trazer em casa. No outro dia resolvemos sair e vimos que tínhamos afinidades", relembrou Claudia, que está no ar como Laura na reprise de Tieta, no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo.

Ainda durante o bate-papo, a artista não deixou de declarar sua admiração pelo companheiro. "Admiro muito a inteligência dele, a generosidade, a doçura e o carinho que ele tem comigo. A diferença de idade não pesa em nada. Quem pensa assim está pensando completamente errado", afirmou.

E depois de enfrentar momentos críticos, a atriz celebra essa nova fase. "É muito bom estar apaixonada depois de voltar à vida novamente. Estou com o projeto de uma peça teatral e agora tenho esse namoro, esse afeto que está acontecendo. São bênçãos que vêm", disse a atriz.

"Gostamos muito de estar juntos, de escutar música juntos, de ir ao teatro, ao cinema, ao Theatro Municipal e escutar um belo de um concerto. Temos grandes afinidades culturais, artísticas, intelectuais e afetivas", detalhou Claudia Alencar.

Até o momento, a artista não tem fotos com o amado nas redes sociais.

Claudia Alencar afirma que voltou 'a ser como era' após emergência médica

Há um ano a atriz Claudia Alencar, de 74 anos, deu entrada na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro para uma cirurgia de emergência na região lombar da coluna vertebral após uma infecção bacteriana. A artista ficou seis meses internada entre a unidade hospitalar e uma clínica de reabilitação até se recuperar totalmente das graves complicações após a doença.

Sobre o pós-operatório durante as festas de fim de ano, a atriz recordou: "Eis a vida que segue fora do hospital. Temos que arrumar a casa. Fiquei bem tranquila no hospital, recebendo meus amigos... Pensava: 'o Natal está passando e estou aqui, o Ano Novo também'. Aí falava: 'ah, que bom que não estou naquela muvuca", contou, aos risos, em entrevista à Quem. Veja o relato completo!

