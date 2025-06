Clara Moneke chama atenção em cliques com Breno Ferreira, ator de Vale Tudo

A atriz Clara Moneke, protagonista da novela Dona de Mim, celebrou o primeiro Dia dos Namorados ao lado do ator Breno Ferreira

A atriz Clara Moneke chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 12, ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado do namorado, o ator Breno Ferreira.

Para celebrar o Dia dos Namorados, a protagonista da novela Dona de Mim, da TV Globo, dividiu registros de vários momentos ao lado do amado e escreveu uma bela declaração para comemorar a data especial.

"Eu amo poder sonhar ao seu lado. Amo o jeito como nossas vidas se cruzaram tantos anos atrás, e amo ainda mais como nos reencontramos de forma tão sutilmente divina, como se o universo conspirasse por nós. Eu amo a gente. Amo nossas coincidências quase mágicas e nossas diferenças que se encaixam como partes de um mesmo destino e é isso que me faz me apaixonar todos os dias por nós dois", disse a artista no começo do texto.

"Nosso primeiro Dia dos Namorados, no mesmo trabalho, a mesma empresa, estúdios diferentes, mas os corações unidos. Um dia vou contar aos nossos filhos todas essas pequenas grandes histórias que fazem a nossa história ser tão especial, porque todos os dias com você é o dia do nosso amor. Te amo, com amor pro meu amor", finalizou.

Vale lembrar que Clara interpreta personagem Leona em Dona de Mim, novela das sete da TV Globo. Já Breno está em Vale Tudo, trama das nove da emissora, interpretando André.

Clara Moneke celebra protagonismo como resposta a sua trajetória

Protagonista de Dona de Mim, nova novela das sete da TV Globo, Clara Moneke está muito orgulhosa com a nova conquista. Na trama de Rosane Svartman, ela dá vida a vibrante e alto astral Leona, ou Leo, uma jovem que vive na correria e enfrenta a vida sempre com um sorriso no rosto. Em entrevista à Revista CARAS, durante a festa de lançamento do folhetim, no Museu de Arte do Rio, ela fala sobre o momento especial.

"Essa protagonista vem como uma resposta dessa trajetória que venho traçando há anos, desde o teatro. Entrei na TV sem saber nada do que estava fazendo, mas minha energia, carisma e força me trouxeram até aqui. É bonito conseguir honrar a trajetória de tantos atores pretos que abriram esse caminho para que eu e tantas outras continuemos calçando essa linda estrada para tantos que estão por vir", ressalta a atriz. Veja a entrevista completa!

