Clara Moneke celebra protagonismo como resposta a sua trajetória: ‘Minha força me trouxe até aqui’

Em entrevista à Revista CARAS, Clara Moneke, de Dona de Mim, ainda honra atores pretos que abriram caminho para que ela e muitos outros artistas seguissem

Protagonista de Dona de Mim, nova novela das sete da TV Globo, Clara Moneke (26) está muito orgulhosa com a nova conquista. Na trama de Rosane Svartman (55), ela dá vida a vibrante e alto astral Leona, ou Leo, uma jovem que vive na correria e enfrenta a vida sempre com um sorriso no rosto. Em entrevista à Revista CARAS, durante a festa de lançamento do folhetim, no Museu de Arte do Rio, ela fala sobre o momento especial.

"Essa protagonista vem como uma resposta dessa trajetória que venho traçando há anos, desde o teatro. Entrei na TV sem saber nada do que estava fazendo, mas minha energia, carisma e força me trouxeram até aqui. É bonito conseguir honrar a trajetória de tantos atores pretos que abriram esse caminho para que eu e tantas outras continuemos calçando essa linda estrada para tantos que estão por vir", ressalta a atriz.

"É uma vitória coletiva, sinto que não venço sozinha. O meu corpo representa muito. É bonito fazer parte da história e sinto que estou fazendo história mais uma vez", celebra a atriz, que recebeu apoio de Camila Pitanga (47).

"Ela falou que é o futuro e eu falei que ela é o presente! Ter Clara Moneke como protagonista de novela, ter Taís Araujo, Bella Campos e tantas atrizes que, mesmo não sendo protagonistas, estão sempre emprestando seu brilho e inteligência para contar histórias que representam o Brasil é uma emoção muito grande", destaca a veterana, que fez uma participação especial na obra.

PROTAGONISTA TRUQUEIRA

Você sabe o que é uma pessoa "truqueira"? Usado com maior frequência no universo LGBTQIA+, o termo remete a alguém cheio de truques, que gosta de levar vantagens em cima dos outros, enrolar. Apesar da designação, ser "truqueiro" está longe de ser um vilão.

A nova trama da emissora carioca traz uma mocinha um pouco "truqueira" para sua história principal. Essa é a aposta da autora para Leona, personagem de Clara Moneke, que vive sua primeira protagonista em seu segundo folhetim da novelista.

Durante coletiva virtual de imprensa, Rosane Svartman ainda analisou o papel das protagonistas de novelas hoje em dia. "As mocinhas mudaram muito ao longo do caminho. Hoje as protagonistas estão mais sofisticadas. As personagens femininas têm mais camadas e a Leo é uma personagem que a gente chama de 'correria'. Tem um bom coração, não quer fazer mal para ninguém, mas se enrola. Ela não é perfeita, é que nem a gente", explica a escritora.

