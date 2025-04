Clara Chía quebra o silêncio sobre notícia de término com Gerard Piqué

Em meio a boatos de término com Gerard Piqué, Clara Chía rompeu o silêncio e se manifestou pela primeira vez sobre o assunto

Nos últimos dias, o relacionamento entre o jogador de futebol Gerard Piqué e Clara Chía ficou entre os assuntos mais comentados após a jornalista Adriana Dorronsoro, da emissora espanhola Telecinco, informar que o namoro entre os dois teria chegado ao fim.

Em meio aos boatos da separação, Clara rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez a respeito do assunto. Em uma conversa com o programa 'Tardear', da mesma emissora, a jovem negou que tenha se separado do atleta .

"Só uma coisa... é verdade que você terminou com o Gerard [Piqué]?", perguntou um integrante da atração através de um telefonema. " Não, não. Bom, agora tchau ", respondeu a namorada do jogador de futebol, segundo o programa.

Vale lembrar que, de acordo com a jornalista, o fim da união teria acontecido após uma suposta traição de Piqué. Adriana Dorronsoro ainda contou que fontes revelaram que a separação veio depois do atleta ter sido visto ao lado de uma mulher em Miami, nos Estados Unidos.

Além disso, a relação dos dois já estaria estremecida por divergências nos sonhos para o futuro. Clara Chía queria formar uma família com o namorado, mas ele não possui desejo de ter mais filhos. Com isso, os rumores de separação foram o estopim para que ela decidisse romper o namoro.

Gerard Piqué é pai de dois filhos

O jogador de futebol Gerard Piqué, que supostamente não deseja ter mais filhos, já é pai de dois meninos: Milan, de 12 anos, e Sasha, de 10, frutos de seu antigo casamento com a cantora Shakira.

A relação entre os dois famosos foi anunciada publicamente em junho de 2022, após 11 anos juntos. O fim da união entre Shakira e Gerard Piqué, inclusive, foi marcado por rumores de uma possível traição do jogador de futebol com Clara Chía, sua atual namorada.

Piqué assumiu o namoro com a jovem em janeiro de 2023, poucos meses após o término conturbado de seu casamento com a cantora. Recentemente, o atleta mudou-se para Miami para ficar mais próximo dos dois herdeiros.

