CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Clara Buarque relembra medo da exposição na infância
Atualidades / Anonimato

Clara Buarque relembra medo da exposição na infância

Filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque, Clara Buarque revela que não gostava de ser vista em público com a família: "Tinha aversão"

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 02/09/2025, às 20h24 - Atualizado às 21h01

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Clara Buarque
Clara Buarque - Foto: Reprodução / Instagram

Clara Buarque cresceu cercada por nomes consagrados da música brasileira, mas nem sempre encarou com naturalidade o peso do sobrenome que carrega. Neta de Chico Buarque e filha de Carlinhos Brown, a atriz e cantora revelou que, na infância, evitava qualquer situação que pudesse expô-la publicamente.

Em entrevista à revista Cidade Jardim, onde estampa sua primeira capa, Clara contou que não queria que o avô assistisse às suas apresentações na escola e até evitava sair com o pai para restaurantes. "Por anos, fiquei em negação. Tinha aversão a esse mundo. Não queria sair com meu pai, porque chamava atenção. Íamos a restaurante e as pessoas olhavam feio", lembrou a atriz.

Ela contou que essa relação mudou com o tempo: "Não queria que meu avô fosse à apresentação da escola. Não queria cantar música de nenhum dos dois. Hoje, quero tudo isso. Entendi que quem sou também é quem eles são", disse.

Relação com a família e reencontro com a arte

Aos 26 anos, Clara já soma no currículo uma novela, Travessia (2022), e duas séries: Tudo Igual... SQN e Tá Tudo Certo. Além das produções audiovisuais, vem construindo uma carreira musical com parcerias importantes, como Tom Veloso e Toquinho.

Clara contou ainda que foi a mãe, a pedagoga Helena Buarque, quem ajudou a manter seus pés no chão, mas foi com o pai, Carlinhos Brown, que construiu uma conexão profunda: "Meu pai faz piada o tempo inteiro. Digo que ele é minha versão masculina. Temos uma conexão profunda. Às vezes, sou um pouco mãe: ele se abre comigo, dou conselhos. Ele é um exemplo de ser humano, de profissional e de pai. Mesmo morando longe, foi amoroso e se fez presente".

Apesar da resistência inicial, Clara afirma estar mais aberta à exposição e pronta para abraçar a carreira artística. Hoje, vê a fama da família como parte de sua própria identidade e entende que o legado dos Buarque e dos Brown também a construiu como artista.

Leia também: Clara Buarque revela que tentou se embranquecer: "Não me sentia bonita"

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

chico buarquefamíliaCarlinhos BrownClara Buarque
Carlinhos Brown Carlinhos Brown  

Leia também

ENTREVISTA

Bia Borinn aponta Andrea Beltrão como sua grande inspiração na carreira - Foto: Reprodução/CARAS TV

Bia Borinn, de Los Gringo Hunters, revela grande inspiração: 'Eu admiro ela'

Aula

Gabriel Medina e Isabella Arantes - Foto: Reprodução / Instagram

Gabriel Medina ensina namorada a surfar em viagem romântica à Bahia

Puro luxo

Isis Valverde - Foto: TV GLOBO / Isac Luz

Isis Valverde se hospeda em hotel luxuoso na Itália

Affair

Gracyanne Barbosa - Foto: Reprodução / Instagram

Gracyanne Barbosa revela fim de affair ruim com ator: ‘Não ficamos amigos’

Affair

Virginia e Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Rumores com Vini Jr. crescem após Virginia visitar estádio do Real Madrid

Família

Gloria Pires posa com três dos quatro filhos - Foto: Reprodução / Instagram

Gloria Pires publica foto rara com três dos quatro filhos: 'Meus amores'

Últimas notícias

Princesa CharlottePrincesa Charlotte quebra tradição e pediatra alerta: 'É diferente dos adultos'
Wanessa Camargo e Luan PereiraWanessa reaparece com Luan Pereira após confusão com Dado Dolabella
César TralliSaiba qual será o novo salário de César Tralli no Jornal Nacional
Clara BuarqueClara Buarque relembra medo da exposição na infância
Príncipe William e Kate MiddletonO jantar de reconciliação do Príncipe William e Kate Middleton; Entenda
Kayky Brito e Bruno De LucaKayky Brito evita falar sobre Bruno de Luca e celebra recuperação
William BonnerSalário de William Bonner deve diminuir após mudança radical. Saiba o motivo
Gil do Vigor vai comandar o Mais Você nas férias de Ana Maria BragaGil do Vigor no Mais Você: astróloga revela perigos e desafios ocultos da sua carreira
Julianne TrevisolTarólogo analisa Julianne Trevisol no MasterChef Celebridades e faz alerta: 'Maldosos'
Rafael Brito demonstrava amor pelo MasterChefMédico alerta sobre doença que tirou a vida do integrante do MasterChef, final acontece hoje
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade