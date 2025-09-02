Clara Buarque relembra medo da exposição na infância

Filha de Carlinhos Brown e neta de Chico Buarque, Clara Buarque revela que não gostava de ser vista em público com a família: "Tinha aversão"
Clara Buarque cresceu cercada por nomes consagrados da música brasileira, mas nem sempre encarou com naturalidade o peso do sobrenome que carrega. Neta de Chico Buarque e filha de Carlinhos Brown, a atriz e cantora revelou que, na infância, evitava qualquer situação que pudesse expô-la publicamente.
Em entrevista à revista Cidade Jardim, onde estampa sua primeira capa, Clara contou que não queria que o avô assistisse às suas apresentações na escola e até evitava sair com o pai para restaurantes. "Por anos, fiquei em negação. Tinha aversão a esse mundo. Não queria sair com meu pai, porque chamava atenção. Íamos a restaurante e as pessoas olhavam feio", lembrou a atriz.
Ela contou que essa relação mudou com o tempo: "Não queria que meu avô fosse à apresentação da escola. Não queria cantar música de nenhum dos dois. Hoje, quero tudo isso. Entendi que quem sou também é quem eles são", disse.
Aos 26 anos, Clara já soma no currículo uma novela, Travessia (2022), e duas séries: Tudo Igual... SQN e Tá Tudo Certo. Além das produções audiovisuais, vem construindo uma carreira musical com parcerias importantes, como Tom Veloso e Toquinho.
Clara contou ainda que foi a mãe, a pedagoga Helena Buarque, quem ajudou a manter seus pés no chão, mas foi com o pai, Carlinhos Brown, que construiu uma conexão profunda: "Meu pai faz piada o tempo inteiro. Digo que ele é minha versão masculina. Temos uma conexão profunda. Às vezes, sou um pouco mãe: ele se abre comigo, dou conselhos. Ele é um exemplo de ser humano, de profissional e de pai. Mesmo morando longe, foi amoroso e se fez presente".
Apesar da resistência inicial, Clara afirma estar mais aberta à exposição e pronta para abraçar a carreira artística. Hoje, vê a fama da família como parte de sua própria identidade e entende que o legado dos Buarque e dos Brown também a construiu como artista.
