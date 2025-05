Ciúmes no casamento? Ticiane Pinheiro comenta sobre relação com César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu o jogo nas redes sociais sobre a vida de casada com o jornalista César Tralli; saiba detalhes!

Ticiane Pinheiro, de 48 anos, abriu uma caixinha de perguntas em suas redes sociais na quinta-feira, 22, para interagir com os seguidores. Entre as perguntas recebidas, a apresentadora comentou sobre o casamento com o jornalista César Tralli, com quem está há mais de 10 anos. Juntos, são pais de Manuella Tralli.

Uma das curiosidades dos seguidores foi sobre como Ticiane e Tralli lidam com o ciúme no relacionamento. "Como você lida com ciúmes? Seu marido já teve muito ciúmes de você?? Como você lidou?" , indagou um internauta.

A apresentadora foi sincera ao comentar sobre a relação com o marido. "Tenho uma relação super saudável com meu marido. Graças a Deus não temos espaço para os ciúmes, confiamos muito um no outro" , afirmou.

Diferenças entre o casal

Ao responder à caixinha de perguntas, um fã quis saber "qual o temperamento dela e de César Tralli?". Em resposta, Tici explicou que ela e Tralli têm personalidades muito opostas, mas funcionam. "Ele é mais organizado e eu mais bagunceira. Ele é mais do vinho e eu mais da cerveja. Ele é do Rock e eu mais do funk e sertanejo. Os opostos se atraem, não é mesmo?", escreveu.

Já outro internauta quis saber:"Como você dá conta de tudo: casa, família, compromissos?"."Tento manter o equilíbrio. Mas meu marido me ajuda muito", explicou.

Quem é Ticiane Pinheiro?

Ticiane Pinheiro, de 48 anos, é apresentadora, ex-modelo e atriz natural do Rio de Janeiro. Ela é filha do engenheiro Fernando Pinheiro e de Helô Pinheiro, conhecida como a musa da música Garota de Ipanema.

Atualmente, a apresentadora está à frente do programa Hoje em Dia, da Record, e é mãe de duas filhas: Rafaella Justus, fruto do relacionamento anterior com Roberto Justus, e Manuella, do casamento atual com César Tralli.

