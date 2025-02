Cissa Guimarães revela romance com cantor; saiba quem é!

Após rumores de possível romance com cantor, a apresentadora Cissa Guimarães confirmou o envolvimento amoroso: 'Amor de verão'

Ao que tudo indica, Cissa Guimarães está apaixonada! Após rumores de que estaria vivendo um romance com o cantor Denny Denan, do grupo baiano Timbalada, a atriz e apresentadora confirmou a relação com o vocalista ao portal LeoDias.

"A gente está se conhecendo, estamos se falando, mas só isso, só isso. É um amor de verão", declarou Cissa, sem mais detalhes. Os boatos do envolvimento entre a apresentadora e o cantor, de acordo com informações dos colunistas Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', e Kadu Brandão, do 'IBahia', se iniciaram durante a visita da famosa à Bahia no final de janeiro.

Na ocasião, Cissa Guimarães gravou um episódio do 'Sem Censura', seu programa exibido na TV Brasil. A comunicadora recebeu diversos artistas baianos no especial de verão em Salvador, incluindo Denny Denan. Ainda segundo os jornalistas, os dois teriam se conhecido na atração.

Recentemente, Cissa Guimarães compartilhou em suas redes sociais um álbum de fotos de sua passagem pela Bahia. Esbanjando alegria, a apresentadora foi clicada curtindo um passeio de barco antes de retornar para casa. "Me despedindo da Bahêa…", escreveu ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cissa Guimarães (@cissaguimaraes)

Cissa Guimarães faz homenagem emocionante ao filho, Rafael

Em setembro de 2024, Cissa Guimarães usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem feita para o filho, Rafael Mascarenhas, que faleceu em 2010 vítima de um atropelamento. Em um relato emocionante, a atriz e apresentadora lembrou que o caçula completaria 33 anos no dia 24 do mesmo mês.

Em seu Instagram oficial, Cissa publicou um vídeo com diversos registros especiais de Rafael e desabafou sobre a saudade do filho, mas ressaltou que sempre celebrará o dia em que ele veio ao mundo; confira detalhes!

Leia também: Cissa Guimarães se derrete ao mostrar festa de aniversário da neta: 'Puro amor'