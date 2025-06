Cirurgia de Chico Buarque, Rafa Kalimann grávida e desabafo de Tati Machado marcam a semana

Notícias envolvendo a gravidez de Rafa Kalimann, saúde do cantor Chico Buarque e o desabafo de Tati Machado após perder o filho marcaram a semana dos famosos

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: a hospitalização do cantor Chico Buarque de Holanda (80), anúncio da gravidez de Rafa Kalimann (32) e desabafo da apresentadora Tati Machado (33) após perder o filho, mas não para por aí! Veja tudo o que bombou nos últimos dias.

O que aconteceu com ele?

Chico Buarque realizou uma cirurgia simples na manhã da terça-feira, 3, no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O artista, de 80 anos, passou pelo procedimento para "diminuir a pressão intracraniana".

Ao site 'Gshow', a assessoria de imprensa do artista informou que Chico está bem e recebeu alta na quinta-feira, 5. O veterano da música popular brasileira passou pela operação no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, com o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho.

Momento de amor e felicidade

Rafa Kalimann e o cantor Nattan (26) vão ser pais! Nesta terça-feira, 3, eles deram a notícia para os fãs em um post conjunto e emocionante. A influenciadora digital postou registros do momento e, nas imagens, ela leu uma carta como se fosse o bebê falando com o pai.

Na quinta-feira, ela surpreendeu os seguidores ao flagrar o namorado assistindo 'videoaulas' sobre paternidade.

Fofura

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves fizeram a alegria dos fãs nesta semana ao apresentarem a filha, Zuri, que tem um pouco mais de 20 dias de vida. Na quarta-feira, 4, as estrelas surgiram em um vídeo com a filha nos braços e mostraram o rosto dela pela primeira vez.

Na imagem, as mães apareceram sorridentes enquanto a pequena dormia no colo de Brunna com um look rosa. Vale lembrar que Zuri nasceu no dia 14 de maio de 2025 em Miami, Estados Unidos. Ela chegou ao Brasil há poucos dias após ficar no exterior nos primeiros dias de vida.

Luto!

Nesta semana, Tati Machado comoveu ao falar pela primeira vez sobre a dor de perder o filho, Rael, na reta final da gestação. Nas redes sociais, ela contou como foi o trabalho de parto após receber a notícia de que o pequeno faleceu.

A jornalista estava grávida de 33 semanas do primeiro filho e descobriu a perda gestacional após não sentir os movimentos do bebê . Tati Machado precisou passar pelo trabalho de parto e contou que ela e o marido Bruno Monteiro combinaram de ressignificar aquele momento de dor profunda.

Leia mais em: Tati Machado desabafa após perder o filho e médica reage: 'Profundamente doloroso'

