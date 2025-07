Cíntia Chagas se pronuncia após desabafo sobre violência: 'Vergonha maior é apanhar calada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Cíntia Chagas faz forte relato sobre violência e se explica após confessar ser uma mulher de direita

Após a repercussão do caso protagonizado por Igor Cabral, flagrado agredindo brutalmente a namorada em um elevador. Cíntia Chagas comoveu as redes sociais ao relembrar que também já sofreu violência e confessou a importância das mulheres denunciarem os agressores. Em entrevista à CARAS Brasil, ela se pronuncia sobre esta repercussão.

Nas redes sociais, a influenciadora afirmou ser uma mulher de ídeologia de direita, mas que a defesa dos direitos das mulheres e o combate à violência doméstica transcendem as divisões partidárias. Cíntia Chagas fala sobre a publicação e política.

"Sempre que toco no assunto violência doméstica (o meu caso teve repercussão nacional no ano passado, o que me fez aderir à pauta e fazer as pazes com as feministas), sou atacada por uma parcela da direita. Ainda que se trate de uma pequena porção, esta é violenta e agride-me sem dó nem piedade. Questionam, apesar das inúmeras provas, a violência sofrida por mim, chamam-me de 'esquerdista' e de 'feminista', como se isso desqualificasse a minha posição ou a discussão que proponho", declara.

Uma luta que vai além de ideologia

Cíntia Chagas revelou que é uma mulher direitista, ou seja, no contexto político, refere-se que ela adota posições ideológicas e políticas alinhadas com a direita. Apesar da posição, a influenciadora confessa que a luta contra a violência vai muito além de um espectro político.

"Fiquei muito feliz e aliviada por perceber que o meu público entende que o tema da violência contra as mulheres é soberano, que ele transcende partidos e ideologias. Pessoas de esquerda e de direita apoiaram-me. Estou lendo muitas frases como 'Sou de direita e apoio você', 'Sou de esquerda e apoio você'. A verdade é que precisamos nos unir: esquerda, centro e direita. Chega de apanhar. Eu apanhei, é vergonhoso, eu sei. Mas vergonha maior é apanhar calada. Não me calarei", finaliza a influenciadora.

Quem é Cíntia Chagas?

Cíntia Chagas começou a produzir conteúdo nas redes em 2015. Em pouco tempo, seu sucesso na internet a levou a participar de programas de televisão e conquistar um público crescente, especialmente entre vestibulandos.

