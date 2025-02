Cintia Abravanel fala sobre maturidade e reforça importância da família: 'Minhas melhores obras'

Cintia Abravanel homenageia Tiago Abravanel com obra de arte; em entrevista à CARAS Brasil, a artista plástica abre a intimidade ao falar da família

"São minhas melhores obras", é assim que a artista plástica Cintia Abravanel (62) define sua família. Com muito orgulho, ela é mãe de Ligia Gomes Abravanel, Tiago Abravael e Vivian Abravanel. Em entrevista à CARAS Brasil, a primogênita de Silvio Santos abre a intimidade ao falar dos famíliares e revela como lida com a maturidade.

Cintia é destaque da exposição Verticalidade e Pluralidade: 471 Anos de São Paulo. Ao lado de 28 artistas, ela traz duas de suas obras. E uma delas, a Pride (orgulho, em inglês), feita em homenagem ao filho Tiago Abravanel. A artista detalha.

"Me inspirei no Tiago para cria-la. É uma forma linda de poder dizer que ele e todo mundo merece ser feliz, se respeitando e respeitando quem são". destaca. Cintia Abravanel confessa importância da família em sua condição de artista.

"Meus filhos e meus netos são, sem sombra de dúvidas, minhas inspirações para muitas coisas na minha vida, não apenas no meu lado artístico, profissional. São seres humanos que me abastecem de conhecimento, afeto, me ensinam e que estão ao meu lado", revela.

Cintia Abravanel já revelou que os filhos a inspiram no trabalho. A diretora de teatro menciona que a arte é uma expressão do que sente e confessa que o amor pela família faz parte de suas criações artísticas.

"São minhas melhores obras porque são seres humanos que admiro. E a arte é sentimento, então, não tem como o amor que sinto por eles não estar impresso nas minhas obras [...] Não há como desassociar uma coisa da outra. Arte é a expressão do que sinto, do que sou, de como penso. A arte é um lugar de fala para todos os sentimentos e vivências, entre eles o amor, o afeto e os sentimentos mais nobres", declara.

'ME SINTO A CINTIA'

Cintia Abravanel completou 62 anos em dezembro de 2024 e revela que está lidando muito com a maturidade. Entre as transformações ao passar dos anos, a artista destaca o autoconhecimento e o respeito consigo mesma.

"Lido muito bem com minha idade. Acho que a vivência de tudo que passei me trouxe para este lugar de hoje. Porque, além de todos os outros cargos e nomenclaturas, hoje me sinto a Cintia, consigo estar onde quero e me respeitar. A maturidade traz isso de bom, o autoconhecimento e principalmente ter o poder de escolha nas minhas mãos", finaliza a artista plástica Cintia Abravanel.

Leia mais em: Cintia Abravanel revela que filhos a ajudam na arte plástica: 'Tenho orgulho'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: