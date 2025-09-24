Cineastas e arquiteto morrem em queda de avião no Pantanal

Um dos maiores arquitetos do mundo e dois cineastas brasileiros faleceram em uma queda de avião de pequeno porte em fazenda que foi cenário da novela Pantanal, da Globo

Um arquiteto, dois cineastas e o piloto de um avião de pequeno porte morreram na queda da aeronave em uma fazenda no Pantanal, em Mato Grosso do Sul. De acordo com o site G1, os quatro ocupantes do avião faleceram com o impacto no solo na Fazenda Barra Mansa, que serviu de locação para as gravações da novela Pantanal, da Globo.

A causa do acidente ainda está sendo investigada. Os mortos na tragédia foram: o arquiteto chinês Kongjian Yu, que era considerado um dos melhores do mundo, o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, o diretor e cineasta Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

Vale destacar que Kongjian Yu era professor de uma universidade em Pequim e foi o criador da ideia das ‘cidades-esponja’, que são feitas para que possam absorver a água, sendo conhecido por seus projetos que pensavam na natureza e nas soluções para absorver as águas fluviais. Ele estava no Brasil para acompanhar a Bienal de Arquitetura e estava indo ao Pantanal para conhecer a região.

Enquanto isso, Luiz Ferraz era especializado em projetos de documentários e dirigia a produtora Olé Produções. Recentemente, ele fez a série Dossiê Chapecó: O Jogo Por Trás da Tragédia, a série To Win or To Win e o documentário Paisagem Concreta.

Por sua vez, Rubens Crispim Jr era documentarista, diretor de fotografia e produtor independente. Ele ganhou o reality show Projeto 48, da TNT, e já trabalhou nos canais Discovery Channel, National Geographic, Arte 01, TV Globo, TV Cultura e Cultura em Casa.

Outra tragédia com avião

No dia 18 de setembro, o cantor e compositor Brett James, que é vencedor do prêmio Grammy, morreu em uma queda de avião de pequeno porte nos Estados Unidos. Ele estava com 57 anos de idade e estava em uma aeronave junto com outras duas pessoas.

O avião caiu no terreno ao lado de uma escola infantil e o acidente não teve sobreviventes.

“Brett era um colaborador de confiança dos maiores nomes da música country e um verdadeiro defensor de seus colegas compositores. Brett, sua família ASCAP sente muita falta de você. Obrigado por sua música inesquecível”, informou a Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores (ASCAP).

