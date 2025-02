Cinco anos após tragédia, ex de Naya Rivera diz que filho tentou salvar a vida da mãe

Cinco anos após a morte trágica da atriz Naya Rivera (1987-2020), seu ex-marido, Ryan Dorsey relembrou detalhes do acidente

Cinco anos após a morte trágica da atriz Naya Rivera (1987-2020), seu ex-marido, Ryan Dorsey relembrou detalhes do acidente. Segundo ele, o filho deles, Josey, que passou pela traumática experiência de presenciar a partida da mãe, tentou jogar uma corda para salvá-la, mas foi surpreendido por uma aranha.

Em conversa com a revista People, divulgada nesta quarta-feira, 12, o ator contou como o filho reagiu ao ver a mãe cair no Lago Piru, no Condado de Ventura, Califórnia, e não retornar. Naya Rivera aproveitava o dia ao lado do menino, que tinha quatro anos na época, e foi encontrado sozinho no barco após o afogamento acidental, conforme apontou a autópsia.

"Algo que ele disse várias vezes é que estava tentando encontrar um bote salva-vidas para sua mãe antes da morte dela. Havia uma corda, mas havia uma grande aranha na corda, e ele estava com muito medo de jogá-la. Eu o tranquilizei: 'Amigo, aquela corda não seria longa o suficiente'. Isso, obviamente, ainda está gravado em sua cabeça.”

Segundo o artista, Josey se lembra que estava ventando naquele dia e que estava com medo de entrar na água, mas sua mãe lhe disse: "Não seja bobo!". Além disso, o pequeno se lembra dos últimos momentos com a mãe. “A última coisa que ela disse foi o nome dele, e então ela afundou, e ele não a viu mais”, relatou.

Vale lembrar que, após o acidente, Ryan processou o condado de Ventura, nos Estados Unidos, por homicídio culposo, negligência e danos emocionais. Os advogados do ator, responsável por conduzir o processo que foi aberto no nome do filho do casal, afirmaram que "o barco não estava equipado com uma escada acessível, cordas adequadas, âncora, rádio ou quaisquer mecanismos de segurança para evitar que nadadores se separem do barco, nem equipamentos salva-vidas ou de flutuação".

