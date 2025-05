Chitra Stern vem ao Brasil para oferecer novas oportunidades de investimento em Portugal

Reconhecida por sua atuação no setor de hospitalidade de luxo e empreendimentos imobiliários, a empresária Chitra Stern, co-fundadora e CEO do Martinhal, desembarcará no Brasil para participar do Portugal: Imobiliário & Investimento, focado em conectar players do mercado a Portugal – um dos destinos mais promissores para quem deseja investir na Europa. O evento será realizado em três datas: 22 de maio, no Rosewood, em São Paulo; no 24 de maio no LK Design, em Florianópolis; e 27 de maio no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

Presente nas edições de São Paulo e Rio de Janeiro, nas oportunidades, Chitra discutirá as vantagens e oportunidades de investir em Portugal. ​ A CEO esteve no Brasil em 2019, quando apresentou o Martinhal Residences, projeto que une moradia, investimento e hospitalidade de alto padrão no Parque das Nações, em Lisboa.

Projetado pelo arquiteto português Eduardo Capinha Lopes e entregue em 2023, o Martinhal Residences Lisbon Oriente combina em 14 andares, um hotel 5 estrelas e branded residences – com apartamentos e coberturas de alto padrão, com até 196 m² e 4 dormitórios, equipados com mobiliário e eletrodomésticos. Ou seja, é a combinação de 82 apartamentos turísticos com 70 residenciais.

O formato consolidado no mercado resultou no desejo do Grupo Martinhal de trazer mais dois projetos imobiliários Martinhal Residences: um na Praia da Luz, no Algarve, e outro em Belas, inserido no Belas Clube de Campo, em Sintra. Ambos seguirão o alto padrão da rede – do morar ao investir – e também contarão com projeto assinado por Capinha Lopes.