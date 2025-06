César Tralli surpreende Ticiane Pinheiro com presente à distância: 'Volta logo'

Casalzão! O jornalista César Tralli, que está no Rio a trabalho, preparou uma surpresa especial para a esposa, Ticiane Pinheiro; veja

O amor está no ar! Apesar de estar distante de casa, César Tralli surpreendeu a esposa, Ticiane Pinheiro, com um belo presente nesta quinta-feira, 12, Dia dos Namorados. Por meio das redes sociais, a apresentadora da Record TV mostrou detalhes do mimo especial recebido diretamente em seu camarim.

No vídeo publicado, Tici aparece entrando em seu local de trabalho e, sem esperar, acaba se deparando com um belíssimo buquê de rosas vermelhas. Além das flores, Tralli também escreveu um cartão romântico para a companheira.

Porém, as surpresas voltadas para a apresentadora não pararam por aí! Em seu perfil oficial, o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, revelou que fez um cartaz em homenagem a Ticiane Pinheiro, com direito a diversas fotos do casal, incluindo registros do início do relacionamento.

"Se liga no cartaz, vidinha! Minha eterna namorada. Do seu, eterno romântico", escreveu o jornalista na legenda da publicação. Tici, por sua vez, fez questão de retribuir o carinho do amado e deixou uma mensagem especial nos comentários: " Ah que lindo! Te amo e volta logo para a gente comemorar juntos ".

Vale lembrar que César Tralli está no Rio de Janeiro a trabalho. O jornalista, que reside em São Paulo, está substituindo William Bonner na bancada do 'Jornal Nacional'.

Confira as surpresas de César Tralli para Ticiane Pinheiro:

Filha de Ticiane Pinheiro e César Tralli emociona os pais

Recentemente, Ticiane Pinheiro encantou os seguidores ao compartilhar um vídeo da filha caçula, Manuella Tralli, em uma apresentação junina na escola. A pequena, fruto de seu casamento com o jornalista César Tralli, esbanjou fofura ao dançar quadrilha junto com os coleguinhas.

No registro publicado por Tici, é possível notar a grande emoção de Tralli ao assistir a herdeira na pista de dança. Mas não foi só o âncora do 'Jornal Hoje', da TV Globo, que se emocionou: a mamãe coruja também não conseguiu segurar as lágrimas e confessou ter chorado.

"Nessa festa junina da escola teve de tudo… emoção , alegria e amor. César chegou do Rio depois de uma semana de trabalho direto para lá e estávamos morrendo de saudades!", escreveu a apresentadora do 'Hoje em Dia' na legenda do vídeo; confira o registro!

