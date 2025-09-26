César Tralli surpreende funcionários da Globo com atitude nobre: ‘Legado’

O jornalista César Tralli compartilhou um vídeo de sua chegada à Globo com a surpresa para os colegas de trabalho; confira

César Tralli iniciou o dia em clima de solidariedade! Nesta sexta-feira, 26, o jornalista contou que doou alguns brinquedos da filha, Manuella Tralli, fruto do casamento com Ticiane Pinheiro, para os funcionários da TV Globo.

Em seu perfil oficial, Tralli compartilhou um vídeo do momento em que chegou à emissora com um saco de tecido repleto de itens e um patinete. “ Sempre gosto de trazer brinquedos da Manuella. A gente vai juntando, trazendo, e eu distribuo para a galera da redação, da firma. Enfim, fazer essa energia boa circular e muita criança brincar. Vamos doar! Está pesado o pacote “, declarou o comunicador enquanto andava pelos corredores.

Na legenda, César Tralli explicou que, junto com sua família, sempre participou de doações: “ Bora doar!? Pra mim, é tudo de bom! Quando eu era criança, via minha mãe organizando campanhas de doação para a Apae de São Paulo. Minha irmã estudava na Apae. Minha mãe foi uma das diretoras“, contou ele.

“Roupas, brinquedos, cestas básicas, livros infantis… Eu adorava participar da mobilização. Um vizinho também sempre ajudava o outro em momentos de necessidade. Eu trago este legado: o prazer de doar! “, completou o jornalista.

A publicação do novo âncora do ‘Jornal Nacional’ rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que não pouparam elogios à atitude nobre do comunicador. “Que gesto lindo, parabéns! Que Deus abençoe você e sua linda família“, escreveu uma seguidora. “Que pessoa maravilhosa, sempre esbanjando humildade“, disse outra.

Ticiane Pinheiro fala sobre possível ida para a Globo

Com a ida de César Tralli para o Rio de Janeiro para assumir a bancada do ‘Jornal Nacional’, o público ficou curioso para saber se a família do comunicador também deixaria São Paulo nos próximos meses. Atualmente, o jornalista reside com a esposa, Ticiane Pinheiro, a filha do casal, Manuella Tralli, e a enteada, Rafaella Justus.

Apesar de Tici já ter explicado que continuará morando em São Paulo devido ao seu trabalho como apresentadora diária da Record TV, rumores de que a famosa estaria negociando com a Globo passaram a repercutir nos últimos tempos. Com isso, a comunicadora rompeu o silêncio e esclareceu os boatos de sua suposta saída da atual emissora.

“ Não tem conversa nenhuma, estou na Record até dezembro “, garantiu ela ao programa ‘Fofocalizando’, do SBT. Em seguida, Ticiane Pinheiro comentou sobre a nova dinâmica da família com a mudança do marido para o Rio. Por enquanto, ela continuará na capital paulista com as duas filhas.

“Ele vai este ano [para o Rio]. Eu vou ficar na ponte aérea. Por enquanto, continuo lá [em São Paulo]. As crianças na escola, e no programa, no Hoje em Dia“, explicou ela. Ticiane, então, falou sobre a possibilidade de todos se mudarem para o Rio futuramente. “Eu não sei, eu acho difícil a família ficar longe. Em algum momento vamos morar todos juntos de novo, mas não sei quando vai acontecer“, concluiu ela.

Vale lembrar que César Tralli, que ainda está no comando do ‘Jornal Hoje’, assumirá a bancada do ‘Jornal Nacional’ a partir de novembro deste ano. Com a saída de William Bonner do noticiário, ele será o novo âncora, ao lado de Renata Vasconcellos.

