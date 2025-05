César Tralli se emociona ao vivo durante o Jornal Hoje; saiba o motivo

O jornalista César Tralli comoveu os telespectadores ao surgir nesta sexta-feira, 23, emocionado durante a apresentação do Jornal Hoje, noticioso da TV Globo

Nesta sexta-feira, 23, o jornalista César Tralli emocionou-se ao vivo durante o Jornal Hoje, da TV Globo, ao falar sobre a irmã Gabriela, que viveu com deficiência intelectual e morreu em abril de 2018, aos 40 anos. A edição apresentou uma reportagem sobre os altos índices de analfabetismo entre pessoas com deficiência no Brasil . Logo após, o comunicador relembrou os desafios da família:

“É impressionante como as portas costumam ficar mais fechadas do que abertas. Aí, é um esforço da família para abrir alguma porta. Quem tem um filho ou parente assim, sabe quem como é. Eu tive uma irmã com deficiência física e intelectual“, começou.

Gabriela Tralli tinha síndrome de Noonan, condição genética rara que afeta o desenvolvimento físico. No relato, o jornalista contou que sou mãe, Edna Tralli, buscou por escolas que aceitassem Gabriela. Diante dos inúmeros desafios, a jovem conseguiu estudar e também chegou a trabalhar na biblioteca da instituição.

“Ela chegou a ser registrada, ganhou meio salário mínimo por mês. A dignidade que você traz para esse ser especial e para a família não tem nada no mundo que pague. Quem aceita uma pessoa assim com deficiência vai se tornar um ser humano muito melhor. Vai ser educado a saber tratar com amor, carinho e respeito“.

Confira, abaixo, o trecho:

Simplesmente apaixonada por Cesar Tralli falando sobre dignidade das pessoas com deficiência no Jornal Hoje.



Que homem meu Deus… que homem… pic.twitter.com/kfSSQdehKK — Babi™️ (@babi) May 23, 2025

Na última quarta-feira, César Tralli compartilhou os bastidores do Jornal Hoje, da TV Globo. Em vídeos, o jornalista contou que recebeu alguns pratos de comidas diretamente do Mais Você, programa de Ana Maria Braga.

Antes de entrar ao vivo no telejornal, Tralli distribuiu alimentos enviados pela equipe do programa matinal. No registro, o marido da apresentadora Ticiane Pinheiro aparece andando pela redação do noticioso enquanto distribui pedaços de bolo e coxinhas aos presentes no local. Confira!

